Szép csendben egy komplett piac vérzik el Trump győzelme miatt

Az év eleji pánikot már-már kiheverték november 8-áig a feltörekvő ázsiai részvényindexek, amikor Trump nyerte meg az Egyesült Államok elnökválasztását: a hongkongi Hang Seng Index 4,54 százalékos emelkedést produkált az év eleje óta és a sanghaji SSE Composite is már "csak" 11,06 százalékos mínuszban volt az év eleji pánik ellenére. A Magyarországon kezelt, feltörekvő Ázsiában befektető részvényalapok is szépen mentek a választásokig, legtöbbet a K&H Ázsia hozta befektetőinek; 9,03 százalékot produkált, még a leggyengébben teljesítő Generali IC Ázsiai Részvény alap is 2,98 százalékot hozott.A választások után viszont lefelé vették az ázsiai alapok és indexek is az irányt. Közvetlenül a választás másnapján a kínai Shanghai Composite 0,62 százalékot esett, míg a hongkongi Hang Seng 2,16 százalékot. Az említett alapok is eséssel reagáltak, legnagyobbat a K&H esett, 2,18 százalékos mínusszal, míg legkisebbet a Pioneer Aranysárkány, 1,52 százalékos mínusszal teljesítette a választás utáni kereskedési napot.Miután megválasztását bejelentették, Donald Trump folytatta a piacbefolyásoló üzengetését a Twitteren, Kínába kétszer is belerúgott, az ázsiai ország részvényindexei ezt pedig egyáltalán nem díjazták. Miután beszélt Tajvan elnökével telefonon, a kínaiak élesen bírálni kezdték, erre pedig a republikánus politikus Twitteren írta meg válaszcsapását: leszidta őket, hogy leértékelték a jüant, megadóztatták az amerikai termékeket és katonai komplexumot építettek a Dél-kínai-tengerre. Erre az SSE Composite -1,21 százalékos, a Hang Seng pedig -0,26 százalékos mozgással reagált, a legjobban teljesítő alap, a Generali Főnix is 0,83 százalékot esett, a legnagyobb eséssel pedig a K&H Ázsia reagált, amelynek 1,19 százalékkal került lejjebb az árfolyama.December 17-én a kínaiak elfogták az Egyesült Államok tengeralattjáró drónját, Trump pedig nemcsak az esemény megtörténtét jegyezte meg Twitteren, hanem később azt is megírta, hogy hagyni kéne a kínaiaknak, hogy megtartsák a szerkezetet. A Shanghai Composite 1,2 százalékot esett, a Hang Seng pedig 3,24 százalékot, a régióban befektető magyar alapok közül egy volt, amely nem esett, a K&H Ázsia, a legrosszabbul a Pioneer Arany Sárkány reagált, mínusz 0,61 százalékkal.Bár a kínai indexek összességében mínuszt mutatnak Trump megválasztása óta, a magyar, régiós részvényalapok (amelyek nem csak kínai papírokat tartalmaznak, hanem többek közt Indiába, Malajziába, Indonéziába, stb. is fektetnek), mind pluszban vannak azóta az esések ellenére, legjobban eddig a K&H Ázsia alapja teljesített a választások óta, 3,06 százalékos hozammal.

Végül érdemes megjegyezni, hogy nemcsak Trump győzelme járulhatott hozzá a piacok, alapok teljesítményéhez, hanem más tényezők is, valamint ezek az alapok 5-7 éves befektetési időtávot javasolnak befektetőiknek.