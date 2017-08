Üstökösként húznak el az állampapírok, állva hagyják a piacot

A befektetési alapok és az állampapírok harcáról is szó lesz a Portfolio október 17-ei Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Júliusban leginkább pangás jellemezte a befektetési alapok piacát, a kezelt vagyon júniushoz képest közel 20 milliárddal csökkent, de összességében a piac által kezelt vagyon továbbra is 6 ezer milliárd forint felett van.

A vagyoncsökkenés leginkább a befektetések gyenge teljesítményének köszönhető, hiába érkezett 863 millió forintnyi friss tőke az alapokba, a hozamok közel mínusz 21 milliárdban zárták a hónapot.

, mindkét kategória 20 milliárd forint feletti nettó értékesítéssel zárt, harmadikként pedig az abszolút hozamú alapok futottak be 12,7 milliárddal.Nem meglepő módon, előbbinél a likviditási alapok, utóbbinál a rövid kötvényalapok húzták le a számokat. A BAMOSZ statisztikái szerint a pénzpiaci alapokon belül a dollárövezeti alapok közel 5 milliárd forintot vonzottak be.

A gördülő nettó értékesítési adatokból jól látszik, hogy az utóbbi hónapok/évek nagy favoritjai szépen törnek felfelé,, igaz, az utóbbi hónapok alapján a részvényalapok is kezdenek előtűnni.

Megnéztük azt is, hogy 2015 elejétől a kumulált értékesítési adatok alapján melyik kategória a legnépszerűbb, és nem meglepő módon a. Ezt követően nagyjából fej-fej mellett állnak az abszolút hozamú és vegyes alapok, közel 200 milliárddal, míg a pénzpiaci alapok egyértelmű vesztesei az elmúlt éveknek a 600 milliárdot meghaladó tőkevesztéssel.Érdekességképp az ábrán azt is szemléltettük, hogy a befektetési alapok kumulált keresleti adatai mennyire tudják felvenni a versenyt a lakossági állampapírokkal. Jól láthatóan, még úgy is, hogy az utóbbi hónapokban érezhetően mérséklődött a kereslet.

A befektetési alapokhoz visszatérve, a legtöbb pénz továbbra is a kötvényalapokban van, bár az abszolút hozamú alapok egyre jobban csökkentik a hátrányukat. Az abszolút hozamú alapok után az ingatlanalapok, majd a vegyes alapok jönnek a sorban.