Van egy nagyon rossz hírünk: ha nem mersz kockáztatni, biztosan bukod a pénzed

Itt a vége?

Cudar idők

A számos befektetési portfólióban biztonsági elemként szereplő alapok forintos, lakossági sorozatainak többsége ugyanis az idei év első félévében már negatív hozamot termelt.

Menekülnek a befektetők

Röpke három év leforgása alatt az eszközosztály teljes vagyona 1588 milliárd forintról ennek majdnem felére, 829 milliárd forintra csökkent.

A többi alaptípusról itt írtunk:Korábban írtunk arról, hogy megszenvedték a kötvényalapok a tartósan alacsony hozamkörnyezetet, a helyzet igazi vesztesei viszont a főleg betétekbe, rövid kötvényekbe és készpénzbe fektető pénzpiaci és likviditási alapok.A problémát elsősorban azzal lehet magyarázni, hogy az alapkezelők nem találnak olyan eszközöket, amelyek kitermelnék a költségeiket. Még ha nem is számítanának fel a vagyonkezelésért egy forint költséget sem, a könyvvizsgálót, letétkezelőt, tranzakciós költségeket, stb. mindenképp ki kell fizetnie a portfóliók kezeléséért felelős intézményeknek, aminek a hozam persze mind kárát látja.Érdemes azt is megemlíteni, hogy az infláció többnyire azoknak az alapoknak a reálhozamát is leradírozza, amelyek még képesek valamennyi nominális hozamot elérni.Rohamosan csökken a pénzpiaci és likviditási alapok kezelt vagyona, amiben azCsak az idei év május végéig (ekkor elérhető a legfrissebb BAMOSZ-adat)

A havi nettó értékesítési adatok alátámasztják fenti állításunkat, amely szerint az ügyfelek pénzvisszaváltása mellett aa vagyonveszteségben. A befektetők ugyanis "csak" 132 milliárd forintnyi befektetési jegyet váltottak vissza eddig idén, a maradék mínusz ötmilliárd a negatív hozamok következménye. Egyébként tavaly február óta minden egyes hónapban negatív nettó értékesítést mutattak a pénzpiaci alapok, ami azt jelenti, hogy több mint egy éve folyamatosan menekül a pénz ebből az eszközosztályból.

A legnagyobb befektetési alapokon is tükröződik ez a tendencia., ezt követi a CIB Hozamvédett Betét alap 123 milliárd forintos vagyonnal és a CIB Euró Pénzpiaci alap, 69 milliárd forinttal. A háromból kettő alap vesztett eddig idén a kezelt vagyonából, míg az eurós CIB alap kezelt vagyona látványosan növekedett - a tavalyi bázishoz képest több mint 60%-kal. Érdemes megjegyezni,

Hasonló számokat mutatnak az egyéb pénzpiaci alapok is:n. A legnagyobb egyéb pénzpiaci alap egyébként az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci alap, 53 milliárd forintos vagyonnal, a Budapest Befektetési Kártya alap 45 milliárd forinttal és az Erste Euro Pénzpiaci alap, 36,3 milliárd forinttal.

Végül érdemes megjegyezni, hogy egy kivétellel az összes pénzpiaci alap, amely népszerűnek bizonyult a befektetők körében, külföldi eszközökbe fektető vagy külföldi devizában denominált alap volt.

Szinte tuti veszteség

míg más eszközökkel csak lehet, hogy bukik az ember, a legtöbb pénzpiaci alappal egészen biztosan. A devizás alapok persze fontos kivételt jelenthetnek,

a forint gyengülése esetén ugyanis értelmezhető forinthozam is elképzelhető.

A legnagyobb nominális vagyonveszteséget az MKB Forint Tőkevédett likviditási alap szenvedte el, amelynek kezelt vagyona mintegy 14 milliárd forinttal lett rövidebb, míg arányaiban a Generali Cash kezelt vagyona csökkent a legjobban; mintegy feleződött az alap teljes vagyona, igaz, az ötmilliárdos bázis sem volt túl magas.Persze a külföldi devizás alapok a devizaárfolyam-mozgások miatt volatilisebbek lehetnek (persze a hozampotenciáljuk is magasabb). Vannak olyan befektetők, akik spekulatív szándékkal, a devizakereskedés biztonságosabb alternatívájaként gondolnak ezekre az eszközökre.Az alábbi két ábra tökéletesen megmagyarázza, miért menekülnek a befektetők ebből az eszközosztályból és választanak kockázatosabb befektetéseket:A lakossági, forintos likviditási alapok közt van még egy-két olyan befektetés, amely képes a pozitív tartományba kapaszkodni, a. Ezt követte a CIB Hozamvédett betét alap 0,07%-kal, illetve az MKB forint tőkevédett alap, valamint a Budapest Bonitas Plusz, 0,05-0,05%-kal. Nem meglepő módon a legjobb egyéves hozamot is ezek az alapok tudták elérni.

Nem így a lakossági, forintos egyéb pénzpiaci alapoknál, ahol az elmúlt fél évben, sőt az alapok többségének már az egyéves hozama is negatív.

Az alábbi ábrákon kiderül, hogy a rossz teljesítmény nem feltétlen az alapkezelő hibája, hiszen a benchmark hozamok is nulla közeliek.

A legrövidebb lejáratú állampapírok árfolyamalakulását mutatóe, még olyan is volt, amely alacsonyabb volatilitás mellett tette ezt (az egyébként dolláros OTP USD), sőt egyes piaci szereplők még a rövidkötvények teljesítményét mutató RMAX indexet is felülmúlták (az Aegon Lengyel Pénzpiaci kötvényalapja, amelyek egyébként nem magyar eszközökbe fektetnek elsősorban és zlotyban denominált alapok).

A likviditási pénzpiaci alapok hozama és szórása is jellemzően alacsonyabb volt a ZMAX indexnél, kivétel ez alól a Budapest Bonitas, amely magasabb volatilitással teljesítette felül az indexet és a dolláros K&H tőkevédett alap, amelynek volatilitása viszont alacsonyabb volt.

A teljesítmény egyik legjobb fokmérője, hogy egységnyi szórásra vetítve az alapok mekkora többlethozamot értek el. Az ezt bemutató Sharpe-mutató, mint az a hozamadatok alapján is várható volt, gyászos képet fest: