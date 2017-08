Bizonyították: nagyon különbözőek vagyunk, a pénzügyekben is

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az aggódó elégedetlenek csoportja alapvetően megfontolt, kerüli a "Carpe Diem" szemléletet, fontos számukra a takarékoskodás, és mindez kockázatkerüléssel párosul. Mindezek mellett azonban aggasztónak és korlátozónak érzik anyagi helyzetüket, így a folyamatos aggódás jellemző rájuk, amit erős elégedetlenség övez.

A második - tudatos elégedettek - csoport igen tudatos, és egyben elégedett is. Jellemző rájuk, hogy pénzügyi célokat határoznak meg, és ellenőrzik is mindennapi pénzügyeiket. Ez a legfelszabadultabb csoport is olyan értelemben, hogy a többiekhez képest legkevésbé érzékelik, hogy pénzügyeik korlátoznák őket. Alapvetően az eredmények alapján arra következtethetünk, hogy pénzügyeik tekintetében a legmagasabb jóllétük.

A harmadik csoport a "Carpe Diem" szemléletűeket, meggondolatlanul költekezőket jelenti. Nem jellemző rájuk a pénzügyi tervezés és ellenőrzés, inkább máról holnapra élnek. Ők hajlamosak a leginkább kockázatvállalásra, ugyanakkor aggódnak is pénzügyeik miatt.

Prof. Dr. Németh Erzsébet, egyetemi tanár, Budapesti Metropolitan Egyetem - Dr. Zsótér Boglárka, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem

Nemzetközi érdeklődésre is számot tart a hazai pénzügyi kultúra kutatás. Nemrégiben megjelent tanulmányunkban két kutatás eredményeit tekintettük át és hasonlítottuk össze (A pénzügyi kultúra személyiség-, attitűd- és viselkedésbeli komponensei - egy magyarországi kutatás és az OECD által készített felmérés eredményeinek összevetése). Az egyik a pénzügyi személyiségtípusokat veszi górcső alá, egy 36 állításos teszt segítségével (ennek eredményeiről részletesen írtunk a Portfolio-n megjelent cikkünkben ). A másik az OECD nemzetközi módszertana alapján a lakosság átfogó pénzügyi kultúráját vizsgálja (mindkét kutatás a Pénziránytű Alapítvány megbízásából készült).Az elsőben - ahogyan arról tavaly számot adtunk - kilenc pénzügyi személyiségtípust azonosítottunk:Az OECD adatbázisa alapján, a pénzügyi attitűdöket figyelembe véve, összesen három fogyasztói csoportot azonosítottunk.Az OECD eredményei alapján a következő csoportokat különíthetjük el:Az OECD adatbázis eredményei alapján képzett három csoport lefedi a másik kutatásban bemutatott 9 személyiségtípust is. Az aggódó elégedetlenek közé a kispénzű beosztók, a gyűjtögetők és az árérzékenyek tartoznak. Az elégedett tudatos csoport a dolgos, tervező és a rend értéket teremt elv követőit tömöríti. Végül azok, akik a pénznyelő vagy az "egyszer hopp, másszor kopp" személyiségtípusba tartoznak, valamint azok, akik nem tudják kézben tartani pénzügyeiket, kerülnek a harmadik, meggondolatlan csoportba.Tanulmányunk fő üzenete, hogyMindkét kutatás eredményei egyértelműen arra mutatnak rá, hogy a lakosság bizonyos ismérvek mentén hasonló, mások mentén nagyon is különböző halmazokat képez. A második klaszter, az elégedett tudatosak, magába foglalja a rend értéket teremt, a dolgos és a tervező csoportokat. Pénzügyi személyiség szempontjából ezeket a dimenziókat értékeltük a legpozitívabban. Az OECD adatai alapján ennek a csoportnak a legnagyobb a jövedelme is. Érdekes további kutatási lehetőséget rejt magában annak vizsgálata, hogy a magas jövedelem eleve nagyobb tudatosságot hoz magával, és természetesen elégedettséget is, vagy éppen fordítva, a pozitív és tudatos hozzáállás eredményezi-e a jövőben a magas jövedelmet.