Magas hozam, havi befizetés: egzotikus befektetések hevernek a lábunk előtt

Megfigyelhető egyébként, hogy míg a kockázatkerülőbb, hazai eszközalapokat a legtöbb biztosító a hazai, házon belüli alapkezelőjével kezelteti, az egzotikusabb alapjaikat szinte kivétel nélkül továbbfektetik nagy, nemzetközi alapkezelők (indexkövető) alapjaiba, ETF-jeibe.

Aegon

az Aberdeen Latin-Amerika alapja (ez egy többszörösen összetett alap, ami továbbfekteti a pénzt az Aberdeen Alapkezelőhöz, az pedig a nemzetközi alapjába viszi tovább az ügyfélpénzt),

az Aegon IstanBull (török) alapja,

az Aegon Russia (orosz) alapja,

az Aegon és a Templeton feltörekvő ázsiai alapjai,

az Allianz BRIC (Brazília, Oroszország, India, Kína),

az Allianz és a Fidelity európai részvényalapjai,

illetve a Fidelity és a JP Morgan amerikai alapjai is.

Január 1-jén élesedett az MNB etikus életbiztosítási koncepciója , amely alaposan megrostálta az életbiztosítási palettát, de azért maradt egy-két olyan forintos, rendszeres termék a piacon, amely továbbra is kielégíti a hozaméhesebb megtakarítók vágyait. EzekÁltalában ezek, ahogy ez az MNB eszközalapokra lebontott TKM-táblázatában látható. Az alábbi saját táblázatainkban pedig a biztosítások vagyonkezelési költségeit is feltüntetjük, bár a termékek egymás közti összehasonlításban továbbra sem ezek, hanem a TKM-értékek a mérvadók.Az alábbiakban a nyolc legnagyobb unit linked díjbevétellel rendelkező biztosítótársaság egzotikus eszközalapjait mutatjuk be. Mivel az alapok / termékek egy jelentős része mindössze 3 hónapja működik, ezért a hozamokat nem mértük össze.Nincsenek híján egzotikus eszközalapoknak az Aegon termékei, ezeket olyan ügyfeleknek tartják fenn, akik legalább 600 ezer forintot félre tudnak tenni évente, a változatos palettát felvonultató Aegon Exkluzív biztosításban.Ez a termék kilenc alapkezelővel dolgozik együtt,. A biztosító egzotikusabb alapjai / piacai közé tartozikEzek az egzotikus alapok egyébként. A biztosító feltünteti az éves vagyonkezelési költségeit, de nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ezek a mögöttes alapok kezelési költségeit is tartalmazzák-e.

Allianz

európai részvényalap (ez a BlackRock iShares Dow Jones Euro Stoxx 50 ETF-be fekteti az ügyfeleinek vagyonát),

orosz-, és kelet-európai részvényalap (34%-ban a Lyxor Russia ETF-be fektet, a pénz 61%-át az alapkezelő szakemberei közvetlenül közép-kelet-európai részvényekbe fektetik),

kínai-, és távol-keleti részvényalap (itt a befektetők vagyona a State Street SPDR S&P China ETF-jébe kerül),

nyersanyagkapcsolt részvényalap (itt három ETF-be; a VanEck aranykitermelői részvényeit követő, a State Street bányavállalati és fémipari vállalati részvényeit követő és a State Street olaj- és földgázipari ETF-jeibe fektet az alapkezelő),

és BRIC részvényalap is (ez pedig a State Street BRIC 40 ETF-jébe teszi a pénzt).

Az Allianz Életprogramok az Allianz hazai alapkezelőjével kezeltetik a vagyonukat, míg a hazai alapok eszközeit közvetlenül a vállalat szakemberei menedzselik,Elérhető többek köztAz Allianz Életprogramok szerződési feltételeiben nem szerepel eszközalapokra lebontva a vagyonkezelési költség, csak a TKM értékei,. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a biztosító egzotikusabb alapjai között még olyanok is vannak, amelyek az átlag alatti vagyonarányos költséget számítanak fel. Az olcsó ETF-ek, mint mögöttes befektetés ugyanis kiválóak a költségek optimalizálására, ezért használja őket számos másik biztosító is.

Generali

a feltörekvő piacon a Fejlődő Világ eszközalap égisze alatt a BlackRock iShares MSCI Emerging Markets ETF-be fektetnek,

a Világmárkák alap 50-50%-ban a Lyxor diszkrecionális fogyasztói szektorba és a piacfüggetlen fogyasztói szektorba fektető ETF-jeibe küldik tovább a pénzt,

a Fejlett Világ alap 50%-ban egy sima DAX ETF-be, 50%-ban pedig egy SPDR ("Spider") ETF-be fektet tovább.

A Generali az Allianzhoz hasonló struktúrában működik: az egyszerűbb,A Generali eszközalapjai viszont kevésbé vállalnak kockázatot, mint a fenti versenytársaik, inkább(ilyen az Aegonnak és az Allianznak is van, de ezeket nem emeltük ki, hiszen "izgalmasabb" befektetési lehetőségeket is kínálnak ennél).A korábbi, niche-piaci alapjaik, mint az Eldorádó, a Himalája, vagy a Bolygónk Kincsei már nem elérhetőek az új MyLife termékcsaládnál, amely vélhetően az alacsonyabb kockázatvállalásra akarja ösztönözni ügyfeleit.A Generali "egzotikusabb" alapjaiA Generali weboldalán megjelenik a portfóliókezelési díj (0,2%-0,8% a vizsgált alapok esetén), valamint a letétkezelői díj (0,05% a vizsgált alapok esetén), a szerződési feltételekben viszont 1,7% szerepel. Mi ezeket a költségeket összevontuk (feltételezve, hogy az egyik az upfront, a másik a mögöttes költség) az alábbi táblázatban. Vélhetően ezek nem a pontos értékek, hiszen míg a vagyonarányos költség egységes mind a három alapnál a számításunk alapján, a TKM értéke eltér egy esetben.

Groupama

ázsiai részvényalap,

három európai részvényalap,

egy nyersanyagalap,

környezetvédelmi- és demográfiai alapok is.

A Groupama új rendszeres terméke, az Inspira Életív sem mellőzi az egzotikus alapokat, hiszen elérhető többek köztSajnos maguk az eszközalapok az interneten egyszerűen fellelhető információk alapján kevésbé átláthatók, nem sokat tudunk meg róluk azon kívül, hogyAhogy arról korábban írtunk , a biztosító a K&H, az OTP és a Concorde alapkezelőkkel dolgozik együtt.A szerződési feltételekben szerepel az alapok vagyonkezelési költsége (melynek éves mértéke 0,804%-0,9%), de nem ez az egyetlen tétel, ami a vagyonunk egészére terhelt kiadást jelöli, ezért inkább megpróbáltuk (az Allianz szerződéseihez hasonló módszerrel) a TKM-ből megbecsülni az alapok vagyonarányos költségeit. Ez alapján látható, hogy több olyan "egzotikus" alap is elérhető a termékben, amely az átlagosnál olcsóbb feltételeket kínál a biztosító ügyfeleinek.

K&H

a K&H fejlett piaci

és a K&H fejlődő piaci alapokat.

A K&H Hozamhalmozó 2 életbiztosítás többnyire a "KBC Asset Management illetve más alapkezelők" alapjait ajánlja fel különféle összetételben, de mivel a befektetési jelentéseikben (a Groupamához hasonlóan) csak az látszik, hogy az ügyfélvagyon teljes egészében más alapokba kerül továbbfektetésre, ezért. A K&H alapjaiból egyébként a bank (illetve a KBC brókercég) értékpapírszámláin is vásárolhatunk, igaz, más összetételben.Két "egzotikusabb" alapot ajánlanak a befektetőiknek,Ezek az alapok kicsivel kérnek csak magasabb vagyonarányos költséget, mint a többi (többnyire vegyes) eszközalap.

MetLife

a Euro Top EU-s részvény,

a US Top amerikai részvény,

a Euro Palace európai ingatlanpiaci részvény,

az Aranysárkény kínai részvény,

illetve a Kasmír indiai részvény alapok.

A MetLife biztosító még az etikus szabályozás előtt, tavaly év végén dobta a piacra a Manhattan elnevezésű termékét, amelyhez több egzotikus eszközalap is bekerült, példáulAz alapok legfrissebb, tavaly novemberi befektetési jelentéseik szerint még 100% készpénzben tartják a vagyonukat - vélhetően akkor még, a termék indulásakor -, nem vették fel a pozícióikat. A MetLife-nál jellemző, hogy cégcsoporton kívüli befektetési szolgáltatókra bízzák az ügyfeleik vagyonát, régebbi termékeik kezelésében olyan alapkezelők segítségét is igénybe vették, mint az, magyar befektetéseiket pedig minden jel szerint saját maguk kezelik.A MetLife szerződési feltételeiben megtalálható az éves 1,9%-os vagyonkezelési költség illetve az, hogy a mögöttes alapok maximum 1,5%-os kezelési költséget számíthatnak fel, ennek a pontos mértéke azonban nem található meg a szerződésekben, úgyhogy itt is csak a TKM-értékeket visszafejtve, becsülni tudjuk a költséget.

NN

az Energia szektor részvény,

az IT szektor részvény,

illetve a kínai részvény eszközalapok.

Az NN elsősorban céldátum alapokkal reklámozza magát, viszont elérhetőek - például a forintos Visio termékhez, de még inkább az eurós Vista termékhez, ahol szélesebb a kínálat -, egzotikusabb alapok is. Az eszközalapok többnyire továbbfektetik a pénzt az NN nemzetközi alapkezelőjébe.A forintos Visio olyan alapokat kínál, mintAz NN az eszközalap-tájékoztatójában, így ebben az esetben nem kell becslésekbe, saját számításokba bocsátkoznunk. Érdemes azonban megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy a szerződési feltételekben egységesen 2,01%-ra jön ki a fenti alapok összesített (a mögöttes költségeket is magában foglaló) költsége, a TKM az IT szektor részvény-eszközalap esetén minimálisan magasabb.

Uniqa

aranyalapot,

nemzetközi ingatlanalapot,

és tech-alapot is tartalmaz a termék.

Az Uniqa szintén rendelkezik saját alapkezelővel, az új termékek esetén is elérhető pár egzotikusabb alap. Legszélesebb körben jelenleg a Life Planet Bónusz névre hallgató terméküket értékesítik, többek köztMég ezeknek az új alapoknak sem érhető el a befektetési tájékoztatója, tehát még nem tudjuk, mibe fektetnek pontosan, viszont például a "régi" aranyalap az SPDR Gold Trustbe fektetett, míg más alapokban megtalálhatóak voltak fidelitys, aberdeenes, lyxoros és blackrockos befektetési jegyek, ETF-ek is.