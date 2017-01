Bróker Marcsika még három hónapig előzetesben lesz

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Szolnoki Törvényszék tájékoztatása szerint még január 12-én döntöttek az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról, a bíróság szerint erre azért van szükség, mivel a nő korábban is külföldre szökött, és ezt most is megtehetné, ha szabadlábra kerülne - írja a Magyar Idők A rendőrség tavaly április 14-én tette közzé, hogy sikkasztás bűntettének gyanúja miatt nyomozást indított, miután a Kun-Mediátor karcagi fiókjában többen nem jutottak hozzá befektetésükhöz. A kár a 10 milliárd forintot is elérheti, a károsultak száma közel 800 fő.Bróker Marcsikát tavaly decemberben sikerült elfogni Belize-ben, azóta a magyar rendőrök már ki is hallgatták a sikkasztással gyanúsított Dobrai Sándornét.