Buda-Cash-ügy: indul az egészségpénztári tagok kártalanítása

Idén februártól a Honvéd Egészségpénztár tagjai közül azok kérhetnek kártalanítást, akik 2015. március 5-én a honvédség vagy a rendőrség kötelékében dolgoztak - írja a lap Két éve a pénztárnak 1,8 milliárd forintja ragadt bent a DRB bankcsoportnál, és miután a pénztár intézményi befektetőnek minősül, az OBA nem fizetett kártalanítást. Azt még pontosan nem lehet tudni, hogy hányan és mekkora összeghez férnek majd hozzá, minden esetre a honvédelmi bizottság már 2015 júniusában elkülönített 1,8 milliárd forintot a költségvetésből annak érdekében, hogy kisegítsék az egészségpénztár tagjait.A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint február 1. és június 30. között lehet benyújtani a kártalanítási kérelmeket, egy korábbi becslés szerint a 20 ezret is meghaladhatja a kérelmet beadók száma. A Honvéd mellett a PRO V1TA egészségpénztár tagjai is pórul jártak, ugyanis nekik is volt pénzük a DRB bankcsoportnál, ők azonban úgy tűnik, nem remélhetnek kártalanítást.