Budapest: erős, de nem extrém

"Jobb ezeket a dolgokat valós időben átbeszélni. Mert ha majd pár év múlva tekintünk vissza az idei évre, csak a számok és az ábrák fognak visszabámulni ránk, a most átélt érzelmek a múltba vesznek majd.

Sokat írtak minderről az 1987-es Fekete Hétfő harmincadik évfordulója kapcsán - az akkori chartokra most visszanézve egyértelmű, hogy mit kellett tenni. Nem szabadott pánikba esni, a piaci seb gyorsan begyógyult. Utólag mindenki okos. Akkor mindenki idegbeteg volt.Most is elég speciális a helyzet: a piac nyugodt, a körülöttünk lévő világ ugyanakkor hemzseg az olyan dolgoktól, amiktől - elvileg - rettegnünk kellene. Észak-Korea, katalán válság, kínai hitelcsapda - nem sorolom, nem akarok senkit sem fárasztani. A tőzsdei árfolyamok mégis évek óta nem látott alacsony volatilitás mellett törnek napról napra új történelmi csúcsokra. A fejlett részvénypiacokat tartalmazó MSCI World Index idei évben mutatott legnagyobb korrekciója alig haladta meg a 2%-ot. Úgy, hogy 1980 óta egyetlen évben maradt csak a legnagyobb éven belüli korrekció mértéke 5% alatt (1995-ben).Tényleg ennyire kivételesen jó év lenne az idei? Tényleg ennyire úrrá lett volna a piacokon a hurráoptimizmus? Mint a legtöbb esetben, most is azt segíthet a legtöbbet a kérdések megválaszolásában, ha az idei év teljesítményét történelmi kontextusba helyezzük.A lenti ábra az S&P500 Index teljesítményét mutatja 1928-től napjainkig - három tényező (hozam, volatilitás és kockázattal igazított hozam) szempontjából, naptári évekre lebontva (a szórás esetében pedig napi hozamokból számolt évesített szórást tekintve).

A számokból az látszik, hogy a legjobb évek közé 2017 eddigi időszaka csak egy szempontból tud beférni (3. hely a legalacsonyabb volatilitású évek között). Az idei év tehát sem a piaci emelkedés mértékének, sem a kockázattal igazított hozam szempontjából nincs a Top10-ben (a vizsgált 90 évből hozam szempontjából a 33., kockázattal igazított hozam tekintetében pedig a 13. helyen áll). Így ha a valóban alacsony mértékű volatilitáshoz a piaci emelkedés mértékét és a kockázattal igazított hozamot is hozzátesszük, a teljesítmény inkább csak kimondottan erős, mintsem kiugróan extrém.Mindezt csak azért írom, mert minden nap arról hallunk, hogy mennyire különleges a mostani piac. Ha meg eltelik pár év, úgy is csak a chart alapján fogunk ítéletet hozni, a bennünk forrongó félelmekre és egyéb érzelmekre pedig már senki nem fog emlékezni. A chart alapján pedig egyértelmű: az idei év a részvénypiacon egyszerű volt. Csak venni kellett.Pedig a dolog sosem ennyire könnyű . Most sem az.