Budapest: csak negatívan!

"A tőkepiacokon mindenki ugyanazt akarja. Olyan befektetési stratégiát, amellyel tartósan jó hozamot lehet elérni. Világszerte mindenki ezt a bizonyosságot keresi, így a hazai befektetők többsége is egyértelmű válaszokat szeretne hallani, amikor megtakarítási döntésekről van szó. Mivel pedig a tőkepiaci szolgáltatók abból élnek, hogy kiszolgálják potenciális ügyfeleiket, bizonyosságot sugalló válaszokból általában nincs is hiány.

Legyen szó akár az otthoni kanapéról való devizakereskedéssel stabil havi jövedelmet ígérő cégekről vagy sikeresebbnél-sikeresebb back tesztekkel házaló szolgáltatókról (a sikertelen back tesztekkel persze senki sem büszkélkedik...), a figyelmet megragadó üzenet mindegyik esetben ugyanaz: ha azt csinálod, amit mondunk, eredményes leszel.Az üzenet két szempontból is pozitív, hiszen egyrészt aktív cselekvésre sarkall, másrészt pedig kedvező végeredményt ígér. A sorsod a saját kezedben van, cselekedj, dönts, kereskedj - és minden rendben lesz.Ugyanakkor egyre többen gondolják úgy, hogy akik a minden körülmények között sikeres befektetési stratégiát keresik, délibábot kergetnek. Az otthonról való devizakereskedésből hatalmas veszteségek lesznek , a papíron működő back tesztek a gyakorlatban a fejük tetejére állnak, korábban működő stratégiák vállnak napok alatt használhatatlanná a piaci logika állandó változása miatt.Egyre többen gondolkodnak ezért úgy, hogy lehetetlen megismernünk, hogy mi működik a tőkepiacokon. A pozitív megismerés útja nem járható - mondják. Csüggednünk mégsem kell, hiszen minden egyes nappal, minden egyes új tapasztalattal egyre többet tudunk arról, hogy mi nem működik. Ez az, amit a filozófusok a megismerés negatív útjának, "via negativa"-nak neveznek.A koncepciót eredetileg használni kezdő vallásfilozófusok szerint nem tudjuk, hogy Isten mi, csak azt tudhatjuk, hogy mi nem. Az életmód filozófusok szerint nem tudjuk pontosan, hogy mi tesz minket boldoggá, de tudjuk, hogy mitől leszünk biztosan boldogtalanok. A tőkepiaci "filozófusok" szerint pedig ugyanez igaz a befektetési döntésekre is. Nem tudjuk/tudhatjuk, hogy mi tesz minket sikeressé, de tudjuk, hogy mi az, ami biztosan sikertelenséghez vezet.Írtam már erről , és most is csak ismételni tudom magam: a legtöbb megtakarító számára nincs szükség világmegváltó ötletekre, day tradelésre, tőkeáttételre. Nem kellenek a költséges csodatermékek, az agresszív tuti tippek, nincs szükség állandó kereskedésre, az egyes termékeke, eszközosztályok közötti ugrálásra. A tőkepiacokon a pozitív tudás (mit csináljunk) helyett sokkal fontosabb a negatív tudás. Az, hogy mit ne csináljunk.Persze sokakban merülhet fel a kérdés, hogy ha mindez igaz, akkor megtakarítóként miért forduljunk tőkepiaci szolgáltatókhoz? Miért is kövessük bárki tanácsát? Erre furán hangzó válaszom van: azért, mert a 21. századi modern létbe csöppent, de a több tízezer évvel ezelőtti túlélésre optimalizált agyunk rengeteg cifra következménnyel járó dolgot produkál. Például pont azokra a dolgokra érzünk gyakran leküzdhetetlen belső késztetést, amelyeket az előbb a "jobban járunk, ha nem csináljuk" kategória alatt soroltunk fel.Gondoljunk bele! Azért járunk pszichológushoz, hogy megszabaduljunk a saját magunk által generált félelmektől. Azért hallgatunk a fitneszedzőnkre, hogy saját falánkságunk eredményezte súlyfeleslegünkön segítsen. Életünk számos területén a segítséget az jelenti, ha valaki megmondja nekünk, hogy mit ne csináljunk. Ha pedig jól csinálják a dolgukat, a pénzügyi tanácsadók is ugyanúgy képesek segíteni, mint a pszichológusok vagy a fitneszedzők. Segíthetnek megvédeni minket - saját magunktól.