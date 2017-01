Budapest: make your hozam great again

Budapest Alapkezelő:"Paul Graham brit programozó/esszéista/befektető egy 2014 végi írásában a startup befektetések világáról elmélkedve azt írja: "Amikor a szakértők tévednek, azt sok esetben azért teszik, mert a világ egy korábbi verziójához értenek". Graham szerint ha olyan területen próbálunk előrejelzéseket adni, amely nem statikus, hanem állandóan változó, akkor nincs sok esélyünk.

A 2016-os évet a Brexit és az amerikai elnökválasztás kimenete miatt nagy divat a meglepetések évének nevezni (pedig ha a tőkepiaci volatilitás szempontjából nézzük a dolgokat, akkor nem történt semmi extra ). Nincs is olyan, magára valamit is adó szakértő manapság, aki ne a mögöttes folyamatokról és a jövőben várható tendenciákról elmélkedne. Ugyanakkor nekem ezekkel az előrejelzésekkel több komoly bajom is van, amikről már írtam is párszor . Van azonban három olyan jellemvonása a mostani elemzéseknek, amelyeken érdemes újra elgondolkodni.#1: Népszerű szakértői vélemény, hogy a minket körülvevő világ megváltozik. A "régi" világ törvényszerűségei érvényüket vesztik, az "új" világban "új" szabályok lépnek érvénybe, melyek ezek és ezek (és itt következik az adott szakértő véleménye...). Hogy mi a bajom ezekkel a véleményekkel? Az, hogy még ha a post-Trump és post-Brexit világ valóban új időszámítást is jelent tőkepiaci/ geopolitikai szempontból, akkor is honnan tudjuk, hogy mik lesznek azok a bizonyos új játékszabályok. A változás nem azért változás, mert olyasvalamit hoz, ami kiszámíthatatlan, nem ismert és épp' ezért előrejelezhetetlen? Szerintem még a "régi" világot sem igazából értettük, honnan tudnánk, hogy mi vár ránk az újban?#2: Miért lennének helyesek pont most az elemzői előrejelzések, ha azok a múltban is rendszeresen tévesnek bizonyultak? Miért hinnék annak a szakértőnek, aki a választás előtt az általa várt Clinton-győzelmet követően most Trump megválasztásának hatásairól értekezik? Miután tévedett, hirtelen mindenki elkezdett a jövőbe látni? Ha lenne egy olyan szabály a tőkepiacokon, hogy téves előrejelzést követően egy elemző minimum 1 hónapig nem adhatna új prognózist, akkor a mostani napi százas nagyságrend helyett nem sok elemzés érkezne email fiókomba. Ennél hatékonyabb spam-szűrőt pedig elképzelni sem tudnék.#3: Nagyon sok tőkepiaci szakértő úgy tesz, mintha mi sem történt volna, hiszen végül is a piacok emelkednek, a hangulat optimista - így nincs is nagyon mit magyarázni a téves korábbi előrejelzéseken. Azok, akik most azzal büszkélkednek, hogy végül is ők részvénypiaci emelkedést vártak az amerikai választás utánra, nem jó előrejelzők, hanem szimplán szerencsések. Nem egyszer volt igazuk, hanem kétszer tévedtek. Nem csupán a választás kimenetét nem látták előre, hanem azt sem, hogy mik lesznek az egyes jelöltek esetleges győzelmének piaci következményei. Néha - mint ahogy most is - két tévedés ugyanakkor kioltja egymást. Mínuszsor mínusz, az plusz. A matematikában mindig, a tőkepiacokon ugyanakkor csak nagyritkán. Csak ha hatalmas mázlink van.Mindezt persze ismételten nem elsősorban az előrejelzéseket készítők ostorozása miatt írtam, hanem, hogy emlékeztessek mindenkit (elsősorban magamat): ne a jövővel kapcsolatos spekulációkra alapozzuk befektetési döntéseinket, hanem inkább azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, melyeket a jelenben kontrollálni tudunk. Alacsony költségek, rendszeres megtakarítás, adókedvezmények kihasználása, ésszerű diverzifikáció, a kelleténél egy csipetnyivel sem több trading. Nem tudom, hogy Amerikát mi teszi majd újra naggyá, de hozamainkat leginkább ezek."