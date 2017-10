CIB: fokozatosan csökkenteni kell a részvények arányát

"A hozamok szerte a világban szeptember 7-ét követően emelkedni kezdtek, ekkor jelentek meg az első szignálok arról, hogy a Fed kormányzók átmenetinek fogják tekinteni az infláció csökkenését (2-ről 1,5 százalékra korrigált vissza az USA infláció a nyári hónapokban) és nem fognak változtatni kamatemelési elképzeléseiken. Az idei három 25 bázispontos emelést meg fogják lépni a Fed döntéshozói az utolsó, decemberi döntéssel, és emellett a jövő évi három darab 25 bázispontos emeléssel kapcsolatban is széles körű konszenzus alakult ki a kormányzói tanácsban. Két jegybank jelent kivételt az általánosan egyre inkább szigorodó (hawkish) hangulatú jegybankok sorában, az egyik ilyen jegybank az EKB a másik az MNB (persze vannak még ezentúl kivételek elsősorban fejlődő piacokon pl. az orosz jegybank, de ezek nem meghatározók számunkra). Az EKB várhatóan csak 2019 második felében dönt a kamatemelésről, az eszközvásárlás ütemét pedig nagyon nyugodt tempóban szűkíti. Az EKB - a piaci szereplők többségének várakozásával összhangban - jövő januártól 30 milliárd euróra csökkenti eszközvásárlási programjának havi keretösszegét, miközben a program lejáratát 2018. szeptemberig meghosszabbította. Az MNB esetében az első kamatemelés időpontja hasonló, azonban a magyar jegybank oldaláról egyelőre semmilyen szignál nem érkezett, hogy szűkíteni szeretné a monetáris kondíciókat. Sőt erőltetett ütemben bocsájtja ki a forintlikviditást nyújtó FX swapokat és ezzel egyszerre gyengíti a forintot és támogatja a hozamgörbét. Emellett az MNB célba vette a 6 hónapos Bubor-t is, ha sikerülne leszorítani ezt a kamatszintet, akkor az szintén lefelé hajtaná a hozamokat, hiszen a 2 év feletti forward ügyleteknek a változó lába általában a 6 hónapos Bubor. Az EKB sem tudott annyira galamb lenni, hogy a hosszú hozamokat az euró-övezetben lejjebb szorítsa (a szeptember eleji 30 bázispontos német 10 éves hozam most 37 bázisponton áll), az MNB-nek ezzel szemben egyelőre sikerült a hozamokat lejjebb vinni (2,90-ről 2,45-re korrigált a magyar 10 éves az utóbbi 2 hónapban). A devizapárokban a nagy jegybankok mozgása már látható, a dollár hosszú, piaci szereplők számára már-már érthetetlen idei gyengeségének a növekvő kamatdifferenciálok szép lassan a végét fogják hozni. A forint gyengülést támogató MNB mellett a szigorú hangvételű Fed a dollár denominációjú eszközök irányába mozdíthatják el a befektetőket.

Mint azt az előző két ajánlónkban jeleztük a részvénypiaci felívelés érett szakaszába lépett, kiemelkedőek az idei megtérülések a részvénypiacokon, ezért elkezdtük fokozatosan csökkenteni a részvény arányát. Az amerikai értékeltség (P/E) historikus átlagban 15,4, jelenleg 18, ami 16 százalék feletti túlárazottságot mutat. Ezt a jelenlegi előre tekintő kamatpálya mellett feszítettnek értékeljük. Bármilyen komolyabb geopolitikai bizonytalanság, vagy Trump elmozdítására tett erőfeszítések korrekciót indukálhatnak. A részvénypiaci korrekció mértékét 10-20 százalék közé becsüljük, mivel a gazdasági fundamentumok szerte a világban jók, illetve fokozatosan javulnak. A kötvénypiacok többségén már megindult a trendszerű korrekció, ami évekig is tarthat.A fentieknek megfelelően az elmúlt hónapokban elért, 14 százalékkal alacsonyabb részvényarányt tartjuk és úgy tervezzük, hogy újra vásárolni csak korrekció után fogunk. Az alternatív befektetéseink súlyát egyelőre változatlanul hagytuk és a kötvény befektetések súlya is marad 0."