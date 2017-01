CIB: 2017 nem a kötvények éve lesz

CIB Alapkezelő:"A legfontosabb piacmozgató események a 2017-es év első hónapjaiban Donald J. Trump elnök és minisztereinek beiktatása, illetve azok a várt gazdaságpolitikai intézkedések, amiket az első 100 napban meglépnek. Az USA-ban várhatóan erős fiskális fordulat következik be, az adók csökkentésével és infrastrukturális beruházások beindításával. Természetesen ezektől az intézkedésektől a gazdaság dinamizálódását várja az új elnök és azt, hogy a nagyobb ütemben növekvő gazdaság végül a fiskális lazítás deficitnövelő hatását ellensúlyozni fogja. A piaci várakozások ezzel kapcsolatban nem ilyen optimisták, várhatóan a republikánus döntéshozókat sem lesz könnyű meggyőznie Trumpnak, hogy a hiánynövekedés csak átmeneti lesz. Ebből feltehetően az következik majd, hogy a fiskális lazítás kisebb mértékű lesz, mint amit a kampányban ígért. A választási ígéretek között szereplő protekcionista, szabad kereskedelmet korlátozó gazdaságpolitika a várakozások szerint szintén jóval kisebb mértékben valósul meg, így összességében valóban emelkedhet a bővülés üteme (2 százalék alatti szintről akár 2,5 százalék feletti szintre). A nagyobb GDP növekedés és a már most is feszes munkaerőpiacból induló növekvő inflációs nyomás viszont a FED monetáris politikáját is nagyban befolyásolja, a 2015 decemberi és a 2016 decemberi egy-egy kamatemelés után 2017-ben már folyamatos monetáris szigorítás várható a tengerentúlon. Év végére akár 1,5 százalékra is emelkedhet az alapkamat. Az EKB ezzel szemben - a gyengébb felfelé irányuló inflációs nyomás, illetve a gazdasági aktivitás alacsonyabb szintje miatt -, az eszközvásárlási programjának meghosszabbításáról döntött. Ennek eredményeként a hazai monetáris politika szempontjából leginkább meghatározó, laza euróövezeti monetáris kondíciók egy ideig még fennmaradhatnak. Ennek hatására az MNB nem konvencionális eszközökkel jóval az alapkamat (90 bázispont) alatt tudja tartani a 3 hónapos BUBOR szintjét (jelenleg 27 bázispont). Ez erősen adatfüggő, de márciustól számíthatunk az EKB - és ezzel párhuzamosan az MNB részéről - a laza monetáris kondíciók visszavételére (tapering).

Az állampapírpiacon a fentieknek megfelelően volatilis kereskedésre számítunk, hiszen a kötvény eszközosztály szempontjából legfontosabb makrováltozó, az infláció jelentős emelkedésen megy keresztül. A tavaly decemberi amerikai kamatemelés "regime change" volt, azóta a hosszú kötvényhozamok kisebb nagyobb visszatérőkkel, de folyamatos emelkedésnek indultak, különösen az év első negyedévében számolunk azzal, hogy eladói nyomás alá kerülnek a kötvénypiacok. Év végére 3 százalék körüli amerikai 10 éves, 1-2 százalék közötti német 10 éves, illetve 4 százalék körüli magyar 10 éves hozamot prognosztizálunk. Az idei év tehát várhatóan nem a kötvény eszközosztálynak kedvez majd sem a fejlett sem pedig a magyar piacon.A 2016-os év vége kedvező volt a nyersanyagpiaci befektetőknek. A nyersanyagpiac meghatározó részét jelentő olaj jelentősen emelkedni tudott december végéig. Ehhez az kellett, hogy a november végi OPEC csúcstalálkozó hozza a várakozásokat: végülis sikerült megállapodni a kartell tagországoknak a kitermelés csökkentéséről. 2017 elejétől napi szinten 1,8 millió hordó olajat fognak kivenni a globális piaci kínálatból, amelyből részt vállalnak OPEC-en kívüli olajkitermelő országok is (a legnagyobb részt Oroszország vállalt). Bár a kvótacsökkentés csak 2017 első hat hónapjára szól, és a vállalás megvalósulása majd csak január végén fog az adatokban látszani, azért a piac optimistán értékelte ezt a megállapodást, mivel több, mint egy éve váratott magára a kínálati piac kiegyensúlyozása. Az olaj drágulásának még az erősödő dollár sem tudott gátat szabni, az USA gazdasága és az OPEC mellett a kínai gazdaságról is alapvetően kedvező adatok érkeznek. Jelenleg nem látunk olyan tényezőt, ami miatt a nyersanyagpiac rosszul teljesíthetne az idei évben ezért itt a súlyozást jelentősen növeltük.A 2017-es évet a monetáris szigorítás és az ismét erőre kapó eredménynövekedés eredője fogja meghatározni részvény fronton. Mivel a várható monetáris szigorítások 2017-ben a kötvénypiacnak kedveznek a legkevésbé, hatalmas eszközátrendeződés kezdődhet meg a portfoliókban a kötvény rovására, a nyersanyagok és részvények előnyére. Ennek megfelelően a hosszú kötvény súlyt portfolióajánlásunkban nullára csökkentettük."