CIB: bizonytalanság lett úrrá a kötvénypiacon

"A kötvénypiacon az általunk várt bizonytalanság volt tapasztalható szerte a világban az elmúlt hónapban. Például a német, olasz, török, magyar 10 éves hozamok még hozamcsökkenést mutattak fel, míg a lengyel, az angol, vagy az amerikai hosszú hozamok ezzel szemben már inkább stagnáltak. A bizonytalanság fő oka, hogy bár az európai, angol és japán jegybank még továbbra is nagy ütemben vásárolja a kötvényeket, a Fed nemcsak kamatot emelt (1,25 százalék az alapkamat új felső korlátja), hanem rálépett a fékpedálra az állampapírok és a jelzálog fedezett kötvények (MBS) vásárlása kapcsán is. A bejelentett visszavásárlási ütem egy év alatt fut fel nulláról a maximumára, amikor már havonta 30 illetve 20 milliárd dollár ütemben nem vásárol vissza az említett értékpapírokból. Ez egy lassú ütemű SOMA (System Open Market Account) egyenleg csökkenést eredményez a következő egy évben, azután viszont a havi 50 milliárd dolláros szűkítés már komolyabb mértékű keresletvisszafogást indukál. Ennek megfelelően az USA hosszú hozamok a bejelentést követően nem is tartottak lépést a világ egyelőre optimista részével, inkább a stagnálás volt jellemző. Júliusban várjuk a következő nagy lépést, ami jelentősen átalakítja a kötvénypiaci képet. Várakozásaink szerint az EKB is csatlakozni fog a Fed tapering-hez és 2018-tól a havi 60 milliárdos ütemű vásárlásait folyamatosan csökkenti le nullára. A 2018-as vásárlási ütem csökkentés legvalószínűbb szcenáriója, hogy az első negyedévben 40 milliárdra, a második negyedévben 20 milliárdra csökkentik a vásárlási ütemet, 2018 közepétől pedig kivezetik a programot. Erre már csak azért is szükség van, mert több ország esetében is a vásárlási szabályok korlátjaiba ütközne jövőre az EKB. Az egy kibocsátásból maximum 33 százalékban történő részesedés szabályába ütközés, illetve az országonkénti adósság vásárlás EKB tőkéjéhez való hozzájárulás arányában szabály sérülése is előre jelezhető jövőre. Az MNB a változó környezet ellenére optimista, fogalmazhatunk úgy is, hogy kitart a végsőkig, a 3 hónapos betét mennyiségi korlátját jelentősen szűkítette (300 milliárd forintot fogad már csak be az irányadó instrumentumába), illetve a bankközi piacon is fokozza a likviditást a swap állományok növelésével.

A részvénypiacokon folytatódott a pozitív hangulat, amit a kedvező vállalati jelentések alapoztak meg még május végén. A második negyedévre a legtöbb elemző már felfelé módosította növekedési várakozását is, az I. negyedéves gyenge adat (1,2 százalék) után. A II. negyedévre az Atlanta Fed várakozását tekintjük általában mérvadónak, de ez most egybeesik a piaci konszenzussal is, ami 3 százalék né/né. Kicsit unortodox nézet, de a Trump-ot ért politikai támadások talán még kedvezők is lehetnek a részvénypiacokra nézve. Mivel jelentős negatív eredmények (pl. létező kereskedelmi megállapodások radikális megváltoztatása) nem várhatóak - az adminisztráció feltehetően nem nyit újabb frontvonalakat-, a tervezett pozitív intézkedések, mint például általános adócsökkentés, illetve szabályozások eltörlése, vagy megváltoztatása (például a bankok adminisztrációs terhét csökkentené a Dodd-Frank törvény egyszerűsítése) pedig előre láthatóan kifejezetten prioritást fognak élvezni. Az utolsó kiemelendő hír - amit már említettünk de fontos újra kihangsúlyozni-, hogy a kínai úgynevezett A részvényeket (onshore market) egyre nagyobb arányban fogadják be a feltörekvő piaci részvényindexek (MSCI, FTSE), ami csökkenti a kockázatát egy komolyabb kínai korrekciónak, így az általános részvénypiaci optimizmusunk mellett a feltörekvő piaci felülsúlyt mindenképp tartjuk még néhány hónapig.Változatlanul hagytuk ajánlott súlyozásunkat, ahol a korábbi időszakokhoz képest nagyobb súllyal szerepeltetjük a részvényeket, ezen belül kissé nagyobb súlyt adtunk a feltörekvő részvényeknek a fejlettek kárára és továbbra is tartjuk a nyersanyag osztály relatíve nagyobb súlyát. Az említett hozamemelkedés lehetősége miatt továbbra is nulla súllyal hagyjuk a kötvényeket."