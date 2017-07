CIB: folytatódott a töretlen pozitív hangulat

"A kötvénypiacon az általunk várt, előző ajánlóban jelzett, felfelé irányuló hozamelmozdulás bekövetkezett függetlenül attól, hogy Mario Draghi EKB elnök nem mondott semmi lényegeset a július 20-i ülést követő sajtótájékoztatón. Se kamatemelési kilátásokról se 'tapering' (kötvényvásárlási ütemcsökkentésről) nem érkeztek hírek, a hozamok mindezek ellenére ugyanúgy felfelé vették az irányt, mintha a tapering bejelentésre került volna. A 10 éves német állampapír hozam az egy hónappal korábbi 25 bázispontos szintjéről 55 bázispontra emelkedett, ami több mint 2 százalékos nominális veszteség, ez a kötvénypiacon nagynak számít. A világ többi részén például az amerikai-, lengyel-, török- vagy magyar kötvénypiacon is hasonló, bár kisebb intenzitású negatív irányú elmozdulás történt. A hosszú hozamok ezen a szinten kicsit megpihenhetnek várakozásaink szerint, innentől kezdve nem folyamatos, hanem inkább trendszerű hozamemelkedésre számítunk, amit időről-időre vételi hullámok szakítanak meg. A kötvénypiacot egyes befektetők akár már most túladottnak értékelhetik tekintettel arra, hogy a FED részéről is kis szünet állhat be a kamatemelések sorozatában (Janet Yellen nemrég tett erre utalást), illetve az EKB akár még a következő ülésén (szeptember 7.) is tovább halogathatja a tapering bejelentését. A magyar kötvénybefektetőknek különösen nincs okuk a pánikra, hiszen a régióban talán a leginkább az EKB-hoz hasonló halogató állásponton éppen az MNB áll. A közép-kelet-európai régió dinamikus felfelé irányuló növekedési szakaszba került, és az inflációs szintek is emelkedőben vannak, ezért joggal várhatók a jegybankok részéről szigorítási intézkedések. A 2 százalékos inflációs célértékű országok közül elsőként a cseh jegybank emelhet kamatot már szeptemberben, őket követhetik a lengyelek 2018 közepe táján. A magyar monetáris hatóság az utolsó pillanatig várhat a kamatemeléssel, egyrészt azért, mert nálunk a tolerálható infláció igazából 4 százalék (3 +/-1 százalékos sávra figyel az MNB), másrészt a nem konvencionális eszközökkel az effektív kamat 0,15% (3 hónapos BUBOR) jóval alatta marad a 0,90%-os alapkamatnak. A 2018-as év arról szólhat, hogy az MNB hagyja visszaemelkedni az effektív kamatot (a BUBOR-t és ezzel együtt a rövid állampapírpiaci hozamokat) az alapkamat szintjére, és csak ezután, 2019-ben kerülhet sor - ha egyáltalán sor kerül bármikor is - kamatemelésre.

A részvénypiacokon folytatódott a töretlen pozitív hangulat, a Trump stábjának orosz kapcsolataira irányuló nyomozások és a szenátusi meghallgatások ellenére. Az Obamacare változtatási kísérlet idén véglegesen kudarcba fulladt. Ha addigra nem rendeződik át a republikánusok kényelmes többsége a képviselőházban és a szenátusban, ezzel újra lehet próbálkozni 2018 elején a 2019 évi adótörvények elfogadása előtt. A következő hónapok az adótörvényekről, adócsökkentésről fognak szólni, ami jó támasz lehet a részvénypiacoknak. Az Obamacare megváltoztatásának kudarca hatással lesz idén a költségvetésre. Mivel a Medicaid rendszerben nem tudták elérni a kívánt spórolást a republikánusok, ezért kisebb tér lehet az adócsökkentésre és/vagy kiadásokat kell lefaragni a korábbi elképzelésekhez képest. A szabályozások eltörlése, vagy egyszerűsítése (például a bankok adminisztrációs terhét csökkentené a Dodd-Frank törvény megváltoztatása) előre láthatóan kifejezetten prioritást fognak élvezni ebben a környezetben, mivel ezek a legtöbb esetben kiadáscsökkentéshez vezetnek.Változatlanul hagytuk ajánlott súlyozásunkat, ahol a korábbi időszakokhoz képest nagyobb súllyal szerepeltetjük a részvényeket, ezen belül kissé nagyobb súlyt adtunk a feltörekvő részvényeknek a fejlettek kárára, és továbbra is tartjuk a nyersanyag osztály relatíve nagyobb súlyát. A részvényallokációs döntéseink idén idáig nagyon kedvezőek voltak, hiszen a feltörekvő piacok 23 százalékos nominális-, de a fejlett részvénypiacok 11 százalékos nominális teljesítménye is kiemelkedően jó. A gyenge megtérülés lehetősége miatt továbbra is 0 súllyal szerepeltetjük a kötvényeket."