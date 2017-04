CIB: további jó teljesítményt várunk a tőzsdéktől

"A kötvénypiaci hozamemelkedés az egész fejlett régióban és ezzel párhuzamosan a fejlődő régiókban is megállt és stagnáló hozamszintek alakultak ki. Ennek az egyik oka, hogy a márciusi, hamarosan publikálásra kerülő inflációs csúcsok után - ami Magyarországon 3 százalék, az EU-ban pedig 2 százalék feletti ütem lehet -, a bázishatás miatt az év közepén erőteljes csökkenésnek indulnak az alapinflációs ütemek szerte a világban. Magyarországon 2,5 százalékra, az EU-ban pedig akár 1 százalékra is moderálódhat az áremelkedések tempója. A másik ok, hogy a FED sem szolgál pár hónapig újabb izgalmakkal, az első negyedév végén bekövetkezett kamatemelés után ütemes, a második és azután majd a harmadik negyedév végére időzített kamatemelést várunk. A hozamok további emelkedése az átmeneti megnyugvás után az év végén és a következő évben ugyan minden bizonnyal folytatódni fog, de nem számítunk innentől kezdve sem sokk-szerű emelkedésre. A nagyon nagy arányú emelkedésnek az USA-ban gátat szab a SOMA account, a FED mintegy 4200 milliárd dolláros eszközállományának újrabefektetése, az EMU-ban pedig a déli országok magas adósságrátája. Az olasz adósságpálya lényegesen magasabb olasz 10 éves hozamszint mellett például már finanszírozhatatlan, ezért joggal várhatjuk, hogy az EKB intézkedik, ha a hosszú hozamok tartósan magas szintje alakulna ki. A várakozások tehát változatlanok, az idei évi várakozás a FED-del szemben a három kamatemelés, jövőre ezt megfejelhetik újabb három emeléssel a döntéshozók. A következő emelés a június 14-ei vagy a július 26-ai ülésen lehetséges. Az EKB az inflációs célját tartósan csak 2019-re tudja elérni, addig változatlan monetáris kondíciókkal számolunk (0 százalék fő refinanszírozási ráta; 0,25 százalék a hitelfelvételi kamat és -0,40 százalék a betéti kamat), illetve kérdés hogy a jelenlegi 60 milliárdos eszközvásárlási ütem jövő januártól milyen szintre csökken (logikusan 2-3 lépésben csökkenthetné nullára az eszközvásárlási ütemet az EKB). Az MNB az EKB hoz igazodva lazít, folyamatosan csökkenti a 3 hónapos betét befogadási szintet (jelenleg 500 milliárd). Az MNB mértékben messzebb van ugyan az inflációs céljától, de időben közelebb, a 3 százalékot a mostani csúcs után tartósan csak 2018 első félévében sikerül várhatóan elérni. Ennek megfelelően számítunk arra, hogy a BUBOR szintek 2018-ban visszaemelkednek a 90 bázispontos alapkamat közelébe a jelenlegi 10-20 bázispontról.

A részvénypiacoktól a jó kezdés után, a BUX kivételével szinte minden tőzsde jól teljesített az idei évben és további jó teljesítményt várunk. A pozitív tőzsdei hangulatot a fogyasztói bizalmi és az ipari megrendelés-állományi adatok vetítik előre. A Trump-hatás, az úgynevezett protekcionista kockázat, ami negatív hatással volt a feltörekvő piac teljesítményére, idáig nagyban mérséklődött, mely a kereskedelmi statisztikákon érhető tetten. Úgy gondoljuk, hogy ennek a kockázatnak a további csökkenésével a következő negyedévben a feltörekvő piacok lehetnek a nyerők a fejlettekhez képest. A másik eszközosztály, ahol értelmezhető megtérülésre számítunk továbbra is a nyersanyagok. Az olajár emelkedése ugyan megállt és a legtöbb elemző stagnáló olajárakra számít a következő időszakokban, de egyéb nyersanyagok, elsősorban a soft commodity-k (búza, kukorica) esetében még látunk jelentős felértékelődési potenciált.Kis mértékben változtattunk csak súlyozásunkon, ahol a korábbi időszakhoz képest kissé nagyobb súlyt adtunk a feltörekvő részvényeknek a fejlettek kárára és továbbra is tartjuk a nyersanyag osztály relatíve nagyobb súlyát. Az említett kis hozamcsökkenés lehetősége ellenére továbbra is 0 súllyal szerepeltetjük a kötvényeket, ugyanis a többi eszközosztálytól nagyobb kockázat arányos megtérülést várunk."