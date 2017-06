Janet Yellen újságírói kérdésre azt is elárulja, hogy szeretné kitölteni mandátumát elnökként jövő februárig. Azt viszont nem tudni, utána mi lesz. Egyelőre nem beszélt erről Donald Trump elnökkel, és azt sem árulta el, hogy ő maradna-e még egy ciklusra.

Így néznek most ki a Dow-komponensek:

A döntés után a Dow Jones 0,2%-os pluszba lendült, a Nasdaq 0,1 százalékos emelkedést mutat, és az S&P-500 is pluszban vabn már, vagyis érezhetően javult a hangulat.

Nem mozdulnak az indexek 2017.06.14 18:51

Továbbra is minimális az elmozdulás: most a Dow Jones index 0,05 százalékos pluszban van, hasonló teljesítményt mutat a Nasdaq, míg az S&P-500 néhány pontos mínuszban ragadt. Továbbra is az olajcégek és a JP Morgan vezetik az esést, amit elsősorban a Home Depot drágulása kompenzál.