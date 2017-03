Diófa: a magyar fundamentumok továbbra is kedvezőek

"A hazai kötvénypiacon megtört az elmúlt időszakban tapasztalt hozamemelkedés, a hozamcsökkenés nemzetközi piaci mozgásokkal és a nem konvencionális eszközökkel végrahajtott kamat csökkentés következménye. A magyar fundamentumokat továbbra is kedvezőnek ítéljük meg, a hozamgörbe kifejezetten meredek. Az egyre hosszabb lejárítú papírokra vonatkozó buyback aukciók következtében pedig a meredek szakasz egyre hosszabb lejáratoktól kezdődik. A forint árfolyama továbbra is stabil, erre a sávkereskedésre számítunk a következő egy-két hónapban is.

Az európai részvénypiacokon márciusban folytatódott a februári emelkedés, ami a francia elnökválasztás kockázatának csökkenésével magyarázható. Le Pen ellen indult vizsgálatok a népszerűségvesztését okozták, majd az első Macron elleni vitájában is alulmaradt. A Brexit véglegesedése kevéssé érdekelte a befektetőket, úgy tűnik a kockázatok már beárazódtak. Az amerikai részvények eközben a bankpapírok vezetésével a hónap közepi hozamcsökkenés következtében estek, azonban az elmúlt napok már az árfolyamok emelkedéséről szóltak. Mindent egybevetve a jelenlegi kép kedvezően fest, a francia elnökválsztásokon Macron győzelmének valószínűsége igen magas lett, miközben a makro adatok és a különböző hangulat indexek is jól alakulnak.Rövidtávon továbbra is a francia elnökválasztás hordozza a legtöbb kockázatot, ha a választások első fordulójáig hátralévő kevesebb mint egy hónapban Le Pen népszerősége ismét emelkedésnek indulna. A Fed kamatemelési üteme főként az amerikai bankpapírokra van hatással, azonban összességében így az S&P500 index értékére is.A régiós és hazai részvények az európai emelkedés ellenére gyengén teljesítettek az elmúlt hetekben, aminek nem látjuk különösebb fundamentális okát, így inkább kedvező vételi lehetőségnek tartjuk a jelenlegi árazási szinteket a régióban.Kiegyensúlyozottnak tekinthető korábbi ajánlásunkon mérsékelt változtatásokat eszközlünk. Kissé növeljük a részvénykitettséget, azon belül is az amerikai és a hazai súlyokat. A feltörekvő, az európai és a régiós kitettségeinket nem változtattjuk, ezeken a piacokon korlátozottabb emelkedési lehetőséggel számolunk. Mindezt a pénzpiaci eszközök terhére, egyéb kitettségeink változatlanul hagyása mellett."