Diófa: a normalizálódás rögös útján

"Az európai piacok gyengélkednek, miközben a főbb amerikai indexek folyamatosan újabb csúcsokra kerülnek. Legalábbis ez a látszat: ha figyelembe vesszük azt, hogy a dollár az idei évben eddig több mint 10%-ot gyengült az euróval szemben, és az idei évi hozamokat euróban mérjük, akkor az amerikai S&P 500 index idei hozama -1,5%. Az exportra termelő német gazdaságot - a minden fő devizával szemben trendfordulót mutató - erősödő euró nem támogatja, ezen hatás mellett a német autógyárak kartellezése okozza a német DAX index gyengélkedését. Azonban úgy gondoljuk, hogy fundamentálisan továbbra is jók az európai piacok és magához térhet az európai növekedés. Jelenleg a Fed és az ECB kamatpolitikája eltérő pályán van: a Fed-től a befektetők már az eszközvásárlási program csökkentésének konkrét időpontját várják, melyre Yellen a mostani Fed döntés során nem mondott konkrétumot csak igérte, hogy a közeljövőben elkezdik. Eközben Mario Draghi az eszközvásárlási program hosszát nem határozza meg, azonban úgy tűnik, mintha azt a végtelenségig akarná kitolni. Az USA dollár azonban a Trump elnökségének érdekérvényesítő-képességének teljes hiányában továbbra sem talál magára, A feltörekvő piacoknak pedig jót tesz a gyenge dollár, hiszen ezeknek az országoknak a hitelei főként dollárban denomináltak. Ennek köszönhetően a feltörekvő indexek tovább rallyzhatnak, amíg a dollár tovább gyengélkedik.

A régiós részvények közül a hazai bluechipek továbbra is jól teljesítenek. A lengyel részvények közül a nyersanyagkapcsolt cégek releváns mértékben erősödtek az elemezői várakozásokat felülmúló kínai GDP adat következtében.Június végén markáns, 15-20 bázispontos hozamemelkedést figyelhettünk meg a hazai állampapír hosszabb szegmenseiben, párhuzamosan a nemzetközi folyamatokkal. Ennek korrekciója minimális volt július folyamán. Szembetűnőbb volt az EUR/HUF mozgása: a korábbi 308-314-es sávból lefelé kitörve a forint a 305-ös szint környékéig erősödött. Fundamentális oldalról nem meglepetés a forint erősödése, az árfolyam alakulásakor fél szemünkkel figyeljük a cseh korona euróval szembeni mozgását is. Az MNB elköteleződése a laza monetáris politika irányába a kommentárok alapján megkérdőjelezhetetlen, a forint erősödését látva véleményünk szerint megnőtt a valószínűsége a további nem-konvencionális eszközök alkalmazásának (pl. újabb IRS és kamatswap tenderek meghirdetése), akár egy újabb kamatcsökkentésnek. Ez a forgatókönyv a hazai állampapíroknak is lökést adhat, de legalábbis stabilizálhatja azokat a nemzetközi trenddel szemben.Kiegyensúlyozott portfóliónkon kisebb változtatást hajtunk végre, az USA részvénypiacokból az európai részvények javára súlyozunk át, feltörekvő részvénykitettségünket továbbra is tartjuk. A fentiek fényében a hazai kötvénykitettségünk arányán sem változtatunk, az alternatív befektetések súlya - tekintettel az alacsony hozamkörnyezetre - jelentősebb marad. "