Tovább romlott a hangulat a tengerentúlon: a Dow most 0,2 százalékos mínuszban van, az S&P-500 0,4 százalékkal áll csütörtöki értéke alatt, míg a Nasdaq már majdnem egy százalékot bukott.

Ebből már nehezen lesz idén 20 ezer feletti Dow 2016.12.30 18:50

Csendesen telik egyelőre az év utolsó kereskedési napja a Wall Streeten, a Dow Jones index például 0,1 százalékkal 19 800 pont környékére esett vissza. Eközben az S&P-500 0,3 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,8 százalékkal áll a csütörtöki értéke alatt.

A Dow-komponenseket elnézve érhető is, miért szenved a technológiai szektor indexe: a legnagyobb vesztesek között találjuk a Microsoftot, az Intelt és az Apple-t is. Ugyanakkor egy százalék feletti gyengülésre egyelőre nincs példa a piacon. A pozitív oldalon a pénzügyi szektor emelhető ki, de a bankok teljesítménye is kevés ahhoz, hogy pluszba lendítse az indexet.

Az olaj most éppen fél százalék körüli gyengülést mutat, de így is jó éve van a nyersanyagnak, az utóbbi hét év legjobb teljesítményével zárhat 50 százalék körüli idei ralit követően.