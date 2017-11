Egészségbiztosítás Magyarországon: kinek éri meg, mikor éri meg?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kutatások szerint sokan adnak hálapénzt az orvosoknak, elsősorban ez a fekvőbeteg ellátásra igaz, de különleges esetekben a háziorvosnak vagy szakorvosnak is fizetünk 5-10 ezer forintot. Ugyanakkor a hálapénzen túl az is gondot jelent, hogy a háziorvosnál vagy szakrendelésen még mindig hosszú sorokat kell kivárni, sokszor fél-egy órát is elvesznek így az életünkből. Sokszor pedig az egyes egyszerűbb vizsgálatokra is több hónapos vagy akár éves várakozási idővel lehet bejutni (pl. egy ultrahangos vagy MR-vizsgálatra), miközben a magánegészségügyben ugyanezek a szolgáltatások akár napokon belül is elérhetőek.Talán ez is az oka annak, hogy az első tünetek megjelenésekor nagyon sokan nem az orvosukhoz fordulnak, hanem ehelyett netes információkra alapozva próbálnak meg saját maguknak diagnózist felállítani.Mindeközben szerencsére egyre több munkahelyen juttatásként adják az egészségbiztosítást, de akár magánszemélyek számára havi, negyedéves vagy éves díjért cserébe lehet kötni egészségbiztosítást, amely az egyre szélesebb szolgáltatási kört lefedő magánegészségügyhöz ad hozzáférést.A magánegészségügyi szolgáltató szektor - részben ennek, illetve a növekvpő keresletnek köszönhetően - szédületes sebességgel bővül, az elmúlt öt évben a hazai magán egészségügyi szereplők éves árbevétel-növekedési ütemének mediánja (CAGR) mintegy 15 százalékos volt, az EBITDA marzsuk pedig a 2012-es 8 százalékról 16 százalékra emelkedett. A növekedést elsősorban az hajtja, hogyMagyarországon egyébként az Eurostat adatai szerint a GDP 5,3 százalékát költi az állam az egészségügyre, míg az EU-s átlag 7,2 százalék. A különbség jelentős részét vélhetően a lakosság a hálapénzzel pótolja ki.

Az állami egészségügyet persze nem képes, és nem is célja helyettesíteni az egészségbiztosításnak: például a sürgősségi, életveszélyes esetek ellátása állami feladat, és egyelőre többnyire a fekvőbeteg ellátás és a nagyobb műtétek is állami szektorban maradnak. Az egészségbiztosítás sokkal inkább egy prémium szolgáltatás igénybe vételére alkalmas termék, ami jó kiegészítője lehet az állami egészségügyi rendszernek, vagy éppen az egészségpénztárnak. Ugyanakkor egyre több egészségbiztosítási termék található a piacon, amely egyes nagyműtétekre, külföldi kezelésre, illetve egynapos sebészetesen kisebb műtétekre is fedezetet ad.Az előre nem várt súlyosabb betegségek kezelésének finanszírozására is megoldást jelenthet az egészségbiztosítás, de itt fontos, hogy az egészségbiztosítást érdemes még egészségesen megkötni, ha már komoly betegség alakult ki, akkor a biztosító nem vagy csak magas díjért vállalja a biztosítást. Erre jó példa, hogy cascót vagy kötelezőt sem akkor kötünk, amikor már összetört az autó. Hasonló okból általában nem vonatkozik a magánegészségügyi szülész-kórházak igénybe vételére az egészségbiztosítás, hiszen itt is egy jó eséllyel előre várható eseményről van szó.