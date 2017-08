Eltűnhetnek az amerikai elemzések Európából

Az elemzések jövőjéről is szó lesz a Portfolio szeptember 7-ei MiFID 2. konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Kicsit több lett, maradhat?

Mindeközben a gazdagok bankárai is kiakadtak

Javában folynak az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) és a Wall Street között az egyeztetések arról, mihez kezdjenek az európai MiFID 2-es irányelvvel. A sok új megszorítás mellett az elemzésekre meghatározott díjak borzolják leginkább a kedélyeket.Ahogyan arról már többször is beszámoltunk, az egyik legfontosabb újdonság, amit a MiFID 2. januártól behoz a befektetési piacra, az, hogy. A befektetési ajánlásokat és elemzéseket a bankoktól és brókercégektől legfőképpen az alapkezelők veszik meg, amelyek részben ezeket az elemzéseket felhasználva döntenek a befektetésekről a portfóliókban (az már csak újabb része a történetnek, hogy ezt a díjat az alapkezelők, ha akarják, továbbháríthatják a saját ügyfeleikre).A probléma az amerikai jogszabályban keresendő, ugyanis ez alapján. Ha egy amerikai brókercégnek emiatt befektetési tanácsadónak kell regisztrálnia magát, akkor a piaci szereplők szerint költséges korlátozások vonatkoznának rájuk, amelyek a teljes üzleti modelljüket felrúghatják - mondták el a Bloombergnek Másik oldalról az is érthető, hogy az amerikai bankok és brókercégek nem akarnak külön európai és külön amerikai szabályoknak is megfelelni, miután ez a költségek mellett a jogi kockázatokat is növeli. A McKinsey riportja szerint az ingyen elemzésekre vonatkozó tilalom miatt már ígyA Wall Street lobbistái a SEC-re igyekeznek nyomást gyakorolni, szeretnék elérni, ha a tőzsdefelügyelet a következő két hónapban találna valamilyen megoldást az ügyre, így az amerikai bankoknak és brókercégeknek még lenne idejük felkészülni az új rendszer januári élesítése előtt.Miközben a piac próbál megoldást találni az elemzési díjak kérdésére, a privátbankok közül sokan azt vallják, hogy az elemzések díját az alapkezelőknek kellene kifizetni és azt nem szabad áthárítani az ügyfélre.Egyesek elég élesen is hangot adnak nem tetszésüknek, van olyan privátbanki szolgáltató, aki úgy véli, hogy a MiFID 2. szabályozás csak egy másik módja az emberek megadóztatásának, és, mert, mint állítják, nem látják semmi okát annak, hogy többet fizessenek.A privátbanki szolgáltatók többsége a Bloomberg szerint egyébként arra számít, hogy az alapkezelők egy jelentős része saját maga fizet majd az elemzésekért. Már csak azért is, mert ha az ügyfél azt mondja, hogy nem fizet, akkor az alapkezelőnek kell fizetnie, ha tetszik neki, ha nem.Ilyen szempontból érdekes, hogy a Portfolio a hazai alapkezelők körében feltett, elemzési díjak fizetésének módjával kapcsolatos kérdésre eléggé megosztó válaszokat kapott.: bár valamennyivel többen lehetnek, akik saját zsebből fizetnek az elemzésekért, sokan fogják áthárítni ennek költségét az ügyfélre. Volt olyan vélemény, amely szerint a költségek direkt áthárítása ügyfélvesztést eredményezhet, így inkább azok tudnak majd elgondolkodni ezen a megoldáson, akik nagyobb ügyfélbázissal rendelkeznek, mert így a költségek is jobban szétoszlanak.