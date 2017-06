Borús jóslat érkezett: az olaj zuhanása dönti be a világgazdaságot?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Szerdán tovább esett az olaj világpiaci jegyzése, a WTI 2,7 százalékkal 44,90 dollárra esett a nap második felére, ennél olcsóbb legutóbb több mint egy hónapja, május elején volt a nyersanyag. Itgt azonban még korántsem biztos, hogy vége a zuhanásnak, Fereidun Fesharaki zserint ugyanis még mindig túl sok olaj van a piacon, elsősorban az Egyesült Államokból, Líbiából és Nigériából érkezik a jelentős túltermelés. Ez ugyan erős kereslettel is párosul, a szakember mégis úgy véli, hogy jövőre 30-35 dollárig eshet az ár, és egy darabig ott stabilizálódhat.

Az olajár esése egy földrengéshez vagy cunamihoz hasonlít

Fesharaki szerint most félő, hogy egy jelentős árcsökkenés az egész világgazdaságot recesszióba taszítaná, legalábbis megvannak ehhez a körülmények.

Az olajpiaci guru szerint ismét az OPEC-nek kellene akcióba lépni, ha a kőolajexportáló országok nem tudnak legalább 700 ezer hordós napi termelés-visszafogásról megállapodni, akkor tovább eshet az árfolyam. A legnagyobb termelőnek számító Szaúd-Arábiának pedig legalább napi 9 millió hordó alá kellene mennie. Azonban ha ezt meg is teszik, jövőre akkor is tovább kell majd faragni a kímnálatot a piacon.- mondta a szakértő. Ezzel arra utalt, hogy az árak kisebb mértékű csökkenése elvileg jó a világgazdaságnak, egy bizonyos mérték felett azonban már káros. Legutóbb, amikor jelentős árcsökkenést láttunk, akkor a részvénypiacok is megérezték azt.A szakértő természetesen az utóbbi hetekben kiéleződött katari feszültségről is beszélt. Szerinte egyelőre nincs hatással a termelésre, ezért a piac sem aggódik emiatt. Egészen addig, amíg nem fajul fegyveres konfliktussá a dolog, addig van esély a pozitív piaci kimenetelre, vagyis arra, hogy hosszútávon semmilyen hatása nem lesz az olajárra a konfliktusnak.