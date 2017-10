Erste: továbbra is preferáljuk a részvényeket

Erste Alapkezelő:"Az amerikai központi bank és az euróövezeti tervek a kamatok emelésére valamint a kötvényvásárlási program csökkentésére nem hoztak különösebb idegességet a piacokra. Ahogy arra előzetesen számítottunk az EKB bejelentette, hogy a havi vásárlási mennyiséget 30 milliárd euróra csökkentik, az eszközvásárlási program futamidejét pedig meghosszabbították várhatóan 2018 szeptemberéig. A bejelentés nyitottá teszi a programot abban az értelemben, hogy az EKB szükség esetén akár a mennyiséget, akár a futamidőt is meghosszabbíthatja és a lejáró értékpapírokat folyamatosan újra befektetik. Összességében a piacok pozitívan értékelték mind az EKB bejelentését, mind a kommunikációját, így a továbbra is támogató monetáris politika és tartósan alacsony kamatszint újabb lendületet adhat az indexek emelkedéshez.A központi banki politika mellett a pozitív vállalati eredmények és magas bizalmi indexek szintén támogatják a kedvező hangulatot a piacokon.

A befektetési stratégiánk az előbb említett tényezőknek köszönhetően nagyjából változatlan. Továbbra is preferáljuk a részvénypiacokat, vállalati kötvényeket és a feltörekvő kötvény piacokat. Megmaradt az óvatosságunk az eurozóna és az USA államkötvényeivel szemben. Az amerikai részvények továbbra is nagy részét teszik ki a portfóliónknak, Japán és az eurozóna részvénypiacait pedig erősen felülsúlyozzzuk. A feltörekvő piacokból Oroszországot kedveljük, elsősorban a kedvező árazás és a felpattanó olajár miatt.Annak ellenére, hogy a volatilitás aktuálisan nagyon alacsony és a hangulat alapvetően továbbra is optimista ha a piaci környezet indokolja, készek vagyunk egy konzervatívabb befektetési stratégiára váltani."