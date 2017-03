Erste: éles a kontraszt

"Az elmúlt hetekben számos piaci szereplőtől hallhattuk, hogy milyen éles kontraszt van a piaci és gazdasági kilátások jelenlegi megítélése és az egy évvel ezelőtti helyzet között. Míg 2016 elején a nyersanyagárak esése, a kockázati felárak kitágulása és a növekedési előrejelzések folyamatos lefelé korrigálása mellett sokan jelentős esélyt adtak az amerikai gazdaság viszonylag gyors recesszióba fordulásának, addig most széleskörű optimizmus jellemzi a piaci szereplőket. A növekedési előrejelzések süllyedése megállt, a beszerzési menedzserindexek és üzleti/fogyasztói bizalmi indexek több éves csúcsokra ugrottak, a meglepetésindexek (melyek a tényleges gazdasági adatokat és az előzetes várakozásokat vetik össze) a legtöbb régióban pozitív tartományban vannak, az amerikai háztartási szektor elkezdte önteni a pénzt a részvénypiacokra.

Némileg azért árnyalja a képet, hogy a makrogazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is magas, sőt, igazából egyértelműen magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Nem kis részben a Brexit és a Trump-győzelem következményeként, valamint az európai választásokkal kapcsolatos aggodalmak miatt a Baker, Bloom, Davis nevekkel fémjelzett globális gazdaságpolitikai bizonytalansági index 20 éve nem látott magasságokban mozog. Egyelőre azonban úgy tűnik, a piaci szereplők inkább az optimista forgatókönyveket árazzák be nagyobb valószínűséggel.Március folyamán nem változtattunk jelentős mértékben a portfóliónk összetételén. A részvénypiacokkal kapcsolatosan rövidtávon több pozitív tényezőt látunk, ezért relatíve túlsúlyozzuk ezt az eszközosztályt. Az alacsony kockázatú, jó hitelminősítéssel rendelkező kötvényekben továbbra is minimális a kitettségünk, ezekben komolyabb hozampotenciált nehéz felfedezni. A piac egyre biztosabbra veszi, hogy idén még legalább két kamatemelés lesz az Egyesült Államokban, és az Európai Központi Bank is várhatóan a monetáris kondíciók szigorítása felé mozdul el az év második felében. Továbbra is jelentős kitettségünk van viszont a feltörekvő piaci kötvényekben, ahol az átlagos lejáratig számolt hozamok még most is évi 5 százalék környékén mozognak, illetve a gyengébb hitelminősítésű, de magas hozamú (high-yield) vállalati kötvényekben (főként az USÁ-ban).Minimálisan változtattunk viszont a részvénybefektetéseink regionális allokációján. Az ausztrál piac kikerült a portfóliónkból és csökkentettük Kína és az Egyesült Királyság súlyát is. Ezzel szemben az európai és a japán részvénypiacok súlyát növeltük. Összességében a feltörekvő piacokat - melyek idén már kétszámjegyű árfolyamnövekedést produkáltak - nagyjából a gobális indexben betöltött szerepük arányának megfelelően súlyozzuk az eddigi enyhe túlsúlyozás után."