Erste: kevesen gondolták, hogy 2017 eleje ennyire erős lesz

Erste Alapkezelő:"Valószínűleg kevesen fogadtak volna arra tavaly év végén, hogy 2017 első féléve ennyire erős lesz piaci szempontból. Lényegében az összes főbb eszközosztály pozitív tartományban áll az év eleje óta, még a sokáig mínuszos eurózóna államkötvénypiac is visszajött nulla fölé az elmúlt hetekben lezajlott hozamcsökkenésnek köszönhetően, melyet nagyrészt a politikai kockázatok (olasz, francia) jelentős mérséklődése, másrészt az infláció leragadása tett lehetővé. Az egyetlen kivétel az árupiac, ahol az OPEC kitermelési megállapodás ellenére az olaj jegyzése folyamatosan gyengélkedik, a teljes árupiacot lefedő S&P GSCI index pedig év eleje óta majdnem 15 százalékot zuhant.

Az már talán kevésbé meglepő, hogy a legjobb hozamokat a részvénypiacokon lehetett megcsípni az év eddigi részében: a fejlett piacokon átlagosan mintegy 8 százalékkal emelkedtek az árak, a feltörekvő piacokon pedig egészen elképesztő módon 15 százalékkal (ebben nincs benne a helyi devizák teljesítménye, dollárban számolva még durvább, 19 százalékos emelkedésnél tartunk). Viszonylag kevesen maradtak, akik még most is olcsónak tartják a részvénypiacokat, de olyan értékeltségi mutató is kevés van, mely alapján egyértelműen kiugróan drágák lennének. A rendkívül nyomott kötvénypiaci hozamokat látva még mindig több potenciált lehet felfedezni a részvényekben és egyelőre a befektetők pozícionáltsága sem tűnik annyira eufórikusnak, mint ami a nagy árfolyamzuhanásokat szokta megelőzni.Ahhoz képest, hogy a kötvénypiacok már az év elején is viszonylag korlátozott potenciált mutattak, 2017 eddigi részében ezek is többnyire szép teljesítményt nyújtottak. A hazai állampapírokat lefedő MAX Composite index több mint 2 százalékot emelkedett, de például a gyengébb hitelminősítéssel rendelkező vállalati kötvények (high-yield) globális indexe közel 6 százalékkal van magasabban, mint az év elején. A feltörekvő piaci kötvényekkel pedig eközben átlagosan mintegy 7 százalékot lehetett keresni. Utóbbi szegmensben még most is számos olyan kibocsátót lehet találni, amelyek vonzó hozamok mellett kínálnak befektetési lehetőségeket. Ráadásul - szemben a fejlett piacokkal, ahol már inkább csak kamatemelésekkel lehet számolni - néhány országban még kamatcsökkentések is elképzelhetőek (Oroszország, Brazília, Dél-Afrika, Kolumbia).Az ajánlott portfóliónkon nem változtattunk az utóbbi egy hónapban. A részvényeket továbbra is felülsúlyozzuk a hosszútávú stratégiai allokációhoz képest, mivel várakozásaink szerint a vállalati eredmények tudnak majd annyit növekedni, hogy az értékeltségi mutatók elfogadható tartományban maradjanak az árfolyamok további emelkedése esetén is. A kötvénypiacon elsősorban a helyi devizában kibocsátott feltörekvő piaci államkötvényeket és a rövidebb futamidejű vállalati kötvényeket preferáljuk, melyek nincsenek annyira kitéve az amerikai hozamok esetleges komolyabb emelkedésének, mint a keménydevizában kibocsátott államkötvények. A high-yield piacon már inkább csak az amerikai kibocsátóknál látunk komolyabb potenciált, az európai hozamok nagyon nyomott szintre süllyedtek. A jó minősítésű nyugat-európai és amerikai államkötvényeket továbbra is inkább elkerüljük."