Erste: ráléptek a gázra a feltörekvő piacok

"Júliusban a fejlődő kötvény- és részvénypiacok el tudtak lépni a fejlett piaci társaiktól. Ezt a folyamatot a német 10 éves hozam meredek emelkedése indította el. Az idei átlagos szintjéről, 0,25%-ról indult meg a hozam és a 0,60%-ot is elérte, ami kötvénypiaci korrekciót indított el Nyugat-európában, de a régiónkban is. A hozamemelkedés fő oka az volt, hogy Mario Draghi szigorúbb hangnemben kezdett el beszélni az inflációról, és a piac gyorsabban változó európai monetáris politikát kezdett árazni. Ez az euró dollárral szembeni további erősödéséhez is vezetett, ami egyrészt fűtötte a fejlődő piaci részvénypiacokat, másrészt a DAX gyengeségéhez vezetett. Míg a német piaci index 4%-ot esett az elmúlt 4 hétben, addig a fejlődő piacok 4-5%-os emelkedést produkáltak.

A legjobb hozamokat a török és a latin-amerikai részvénypiacok érték el, a törökök 8%-ot, míg a dél-ameriakiak 5%-ot meghaladó emelkedéssel. A fejlett piacok közül az USA-beli részvény indexek tudtak pozitív tartományban maradni. A dollár április óta tartó gyengülése megerősítette a bizalmat a fejlődő piacokban, és az olajár stabilitása is javított a kockázatvállalási kedven. A hónap vesztesei a fejlett piaci kötvények voltak. A jegybankárok változékony kommunikációja hozott izgalmakat ezekre a piacokra, de ha távolabbról ránézünk a chartokra, akkor itt is egy viszonylag szűk sávban történő oldalazást láthatunk.A nemzetközi kötvények közül továbbra is a vállalati papírokban látunk fantáziát, az államkötvények közül csupán a helyi devizában kibocsátott fejlődő piaci kötvények értékeltsége kedvező. A fejlett piaci állampapírok hozama a júliusi korrekció után is a történelmi mélypont közelében van, emellett a központi bankok politikája a lassú és meggondolt monetáris szigorítás irányába mozdult, ezért középtávon a fejlett piaci hozamok további lassú emelkedését várjuk. Ezért a portfoliókban nem tartunk európai, amerikai államkötvényeket. A magyar kötvénypiac sajátosságai miatt, ahonnan gyakorlatilag hiányoznak a vállalati kötvények, a hozamgörbe 4-5 éves lejáratú szegmensét tartjuk a legjobb befektetésnek. Ezek az államkötvények az idő előrehaladtával egyre közelebb kerülnek az ÁKK által visszavásárolt papírokhoz, és így a hozamuk is konvergál a rövidebb papírok hozamához. Amíg a magyar jegybanki politikában nem lesz változás, és az ÁKK folytatja az állampapír visszavásárlásokat, addig a hozamgörbe középső része marad a legattraktívabb.Az ajánlott portfóliónkon nem változtattunk az utóbbi egy hónapban. A részvényeket továbbra is felülsúlyozzuk a hosszútávú stratégiai allokációhoz képest, mivel várakozásaink szerint a vállalati eredmények tudnak majd annyit növekedni, hogy az értékeltségi mutatók elfogadható tartományban maradjanak az árfolyamok további emelkedése esetén is. A kötvénypiacon elsősorban a helyi devizában kibocsátott feltörekvő piaci államkötvényeket és a rövidebb futamidejű vállalati kötvényeket preferáljuk, melyek nincsenek annyira kitéve az amerikai hozamok esetleges komolyabb emelkedésének, mint a keménydevizában kibocsátott államkötvények. A high-yield piacon már inkább csak az amerikai kibocsátóknál látunk komolyabb potenciált, az európai hozamok nagyon nyomott szintre süllyedtek. A jó minősítésű nyugat-európai és amerikai államkötvényeket továbbra is inkább elkerüljük."