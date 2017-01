Erste: vége a borús növekedési kilátások időszakának

Erste Alapkezelő:"Úgy tűnik, a globális növekedési kilátások huzamos ideje tartó fokozatos romlása egyelőre a végéhez ért. Legalábbis az utóbbi hónapokban az elemzők sorban elkezdték felfelé korrigálni az idei és jövő évi GDP-bővülésre vonatkozó előrejelzéseket. Optimizmusra adhat okot, hogy a beszerzési menedzserindexek - melyek általában az egyik legfontosabb előrejelző indikátornak számítanak - a legtöbb piacon hónapok óta folyamatosan emelkednek, a globális feldolgozóipari menedzserindex például több mint két éves csúcson van. A növekedés gyorsulását támogató egyik legfőbb tényező az lehet, ha a költségvetési deficitek folyamatos csökkentése megáll. Az amerikai fiskális politika pedig kifejezetten expanzív irányba mozdulhat el, ha az új elnök, Donald Trump által belengetett infrastruktúrális beruházások és adócsökkentések megvalósulnak.

A részvénypiacok szempontjából mindez egyelőre jó hír. Ráadásul a tőzsdei vállalatok közel két éven át tartó folyamatos profitcsökkenése is megfordulni látszik: november után decemberben is pozitív irányban változott a vállalati eredmények többsége. Az elemzők az idei évre kétszámjegyű profitnövekedést várnak a globális részvényindex vonatkozásában. Ez lehetővé tenné az árfolyamok további emelkedését anélkül, hogy a piac egyértelműen túlértékeltté válna. Ugyan az inflációs kockázatok is megnövekedtek az elmúlt hónapokban, de annak továbbra is csekély a valószínűsége, hogy az árnövekedés üteme a köteljövőben olyan szintre ugrik, ami a részvénypiac számára már kedvezőtlen.A rózsásabbá váló növekedési kilátások és a részvénypiacokon kibontakozó pozitív trend miatt január elején jelentősen megnöveltük a részvénysúlyt a portfólióinkban. A földrajzi allokáción nem változtattunk: az európai piacot és Japánt továbbra is kissé felülsúlyozzuk, a feltörekvő piacokról pedig a közép-kelet-európai és az orosz tőzsdéken kívül csak a kínai részvényekbe fektetünk be. Az egyik fő kockázatnak azt tartjuk, hogy az új amerikai kormányzat első körben nem a növekedésbarát intézkedésekre, hanem a protekcionista, kereskedelmi korlátokat előtérbe helyező vonalra fog fókuszálni. Továbbra is kockázatot jelentenek az idén esedékes európai választások (Hollandia, Franciaország, Németország, esetleg Olaszország), illetve a kínai gazdaságban felhalmozódott egyensúlytalanságok.A nemzetközi kötvények súlyát ezzel szemben kissé csökkentettük a portfóliókban. Amerikai vállalati kötvényeket és kemény devizában kibocsátott feltörekvő piaci államkötvényeket adtunk el. Mindkét piacot érzékenyen érintheti, ha az amerikai kincstárjegyek hozamának emelkedése trendszerűen folytatódik, ami a költségvetési hiány növelése, az infláció gyorsulása és a Fed folytatódó kamatemelései mellett egy könnyen megvalósuló forgatókönyvvé válhat. A feltörekvő piaci vállalati kötvényeket, illetve a magas hozamú (high-yield) vállalati kötvényeket még most is relatíve vonzó befektetési célpontnak látjuk."