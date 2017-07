Fontos levelet kapnak a Quaestor-károsultak

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

az érintett ügyfelek hamarosan egyedi tájékoztató levelet kapnak a kiadás részleteiről és a szükséges tudnivalókról.

A tájékoztató levél tartalmazni fogja azon vagyonelemek felsorolását, amelyekről rendelkezni tudnak.

A Quaestor Alapkezelő befektetési jegyeinek új vezető forgalmazója az NHB Növekedési Hitel Bank lett tavaly áprilisban, majd az alapok értékesítésének felfüggesztését követően a befektetési jegyek visszaváltásra is csak az NHB Bank jogosult. A felszámoló a közlemény szerint együttműködési keretmegállapodással tenné hatékonyabbá a befektetési jegyekkel rendelkező ügyfelek vagyonkiadási eljárását.Ezzel kapcsolatbanAz NHB Bank fiókjainak elérhetősége ezen a linken megtekinthető.A felszámoló továbbá kéri azt is az érintettektől, hogy akiknek lakóhelye/értesítési címe/telefonszáma a Quaestor Értékpapír Zrt. nyilvántartási rendszerében szereplő adatokhoz képest időközben változott, új elérhetőségeiket a további ügyintézés érdekében küldjék el a quaestor@psfn.hu e-mail címre.A közlemény kitér arra is, hogy a kiadásra kerülő pénzeszközök és pénzügyi eszközök átutalási és transzferálási költsége tekintetében továbbra is az Üzletszabályzat 11.4. pontjának rendelkezése, továbbá az Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós listában foglaltak az irányadóak, melyeket az alábbi linkeken érhetőek el:Fontos, hogy a Quaestor-kötvénnyel rendelkező ügyfelek nyilvántartásba vett igényeinek kielégítésére a felszámolási eljárás szabályai vonatkoznak, így a mostani vagyonkiadási eljárásban ezek kifizetésére nincs lehetőség.