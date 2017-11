Irigykednek az amerikaiak: nekik is az kellene, ami az európai befektetőknek lesz

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Nem ért egyet az USA-ban jelenleg működő rendszerrel a 187 milliárd dollárt kezelő New York City nyugdíjalap és a 47,8 milliárd dollárt kezelő Colorado állami alap, mivel az USA-ban törvény szerint a befektetési elemzésekért fizetett díjak beépülnek a kereskedési díjakba.Mindez Európában is így volt, egészen januárig, amikor a MiFID 2 életbe lépésével a kereskedési és elemzési díjakat szétválasztják, elsősorban a nagyobb transzparencia és a költségek átláthatósága érdekében. Az USA-ban ez a lehetőség csak azoknak a brókereknek vagy bankoknak adott, akik hivatalosan befektetési tanácsadónak minősülnek.Az elemzési költségek elszámolása miatt reklamáló alapok és pénzügyi intézmények főként azt nehezményezik, hogy az összevont költségek sértik a transzparenciát és nem utolsó sorban versenyhátrányt is jelentenek költségoldalon az európai társakkal szemben. A költségek szétválasztása és az elemzésekre meghatározott külön összegek ugyanis jelentősen leszorították Európában a díjakat, ami jó az ottani alapkezelőknek és más alapoknak, de rossz az amerikai intézményeknek, akiknek továbbra is magasabb díjat kell fizetniük.Az amerikai SEC és az európai hatóságok között nemrég született meg a döntés az amerikai elemzések sorsáról, amely szerint az amerikai brókercégek és befektetési intézmények a MiFID 2 január életbe lépésétől számított 30 hónapig külön ellenértéket fogadhatnak el elemzéseikért cserébe európai intézményi ügyfeleiktől.Az átmeneti időszak garantálása ellenére a Bank of America már benyújtotta kérelmét a SEC-hez befektetési tanácsadói minősítésért, hogy a jövőben ne legyen gond az elemzései díjak kiszámlázásával kapcsolatban.