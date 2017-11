A bitcoin egy csalás az egyik legnagyobb ázsiai bank szerint

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

David Gledhill, a DBS Bank technológiai és informatikai vezetője szerint a kriptodevizát "egy Ponzi-rendszerhez hasonlónak" látják a pénzintézetnél.A bitcoin-tranzakciók ráadásul nagyon drágák, a költségeket pedig a kriptomechanizmusba rejtik, mondta el a CNBC -nek. "Szerintük a DBS részvétele ebben a játékban most nem jelent nekünk versenyelőnyt," állította a szakember.Gledhill szerint a pénzintézeteknek érdemes inkább az államilag támogatott fizetőeszközök elektronikus tranzakcióira koncentrálniuk.A szakember hozzátette, hogy úgy véli, a jövőben a bitcoin árfolyama össze fog omlani és "nagyon olcsó lesz", hozzátéve, hogy a DBS-nek egyébként mindegy, mennyibe kerül a kriptopénz, most még "figyelnek és tanulnak," nincs érdekeltségük a bitcoinban.A szingapúri DBS Bank Délkelet-Ázsia legnagyobb bankja és számos technológiai vívmánnyal álltak elő: idén például egy felhő alapú elektronikus tudásbázist hoztak létre, amely mesterséges intelligencia segítségével a menedzsment szaktudását javítja.A bitcoin árfolyama múlt heti, 7879 dolláros csúcspontjáról egészen 5857 dollárra esett vissza vasárnapig, most 6944 dollár.