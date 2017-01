Két éve büntetik a magyar bankokat és brókercégeket, és most jön csak a java

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Brókerbotrányok: eddig 250 milliárd forint

A Beva Portfolio-nak küldött adatai alapján az alap 2015-től idén januárig összesen több mint 104 milliárd forintot fizetett ki a három brókerügy károsultjainak, ebből a legtöbbet, 86,5 milliárdot 2015-ben, közel 18 milliárdot tavaly, míg idén közel 22 millió forintot.

Lassan két éve, hogy a Buda-Cash Brókerház tevékenységi engedélyének visszavonásával kezdetét vették a hazai brókerpiaci botránysorozatok,, az itteni károsultaknak több mint 88 milliárd forintot fizetett ki 2015 óta, ezt követi a buda-cash-eseknek kifizetett közel 16 milliárd, és egy alacsonyabb, 166,6 millió forintos kártalanítás a hungáriás ügyfeleknek. A Bevához 2015 óta összesen közel 44 500 darab kérelem érkezett be a brókerbotrányok ügyében, eddig az alap 41 290 főnek fizetett kártalanítást.

A Quaestor és a Hungária kötvényeseinek kárrendezését végző Kárrendezési Alap 2016-ban kezdte meg a kifizetéseket,, ebből a legtöbbet, 39,3 milliárdot még 2016-ban.A csak Quaestor kötvénnyel rendelkezők számára 36,4 milliárd, a csak Hungária kötvénnyel rendelkezőknek 2,9 milliárdot, míg a mindkét brókercég kötvényeivel rendelkezőknek 97,5 millió forintot fizetett a Kárrendezési Alap. A kötvényesektől összesen eddig 32 861 kérelem érkezett be, a kárrendezést 21 223 főnek ítélték meg és fizették ki.

a Buda-Cash kártalanítás esetében nagyjából 100 ügyfél kérelme van még függőben, valamint a Saxo Banknál lévő értékpapírok utáni kártalanítás. Ez utóbbival kapcsolatban a Beva maximum 1600 fő mintegy 2 milliárd forint értékű kártalanításával kalkulál.

A Hungária ügyfeleknek kifizetendő kártalanítás összeg várhatóan egymilliárd forintot tesz majd ki az eddigieken felül,

az eddigieken felül, a Quaestornál pedig csak az elhunyt igénylők, illetve a bírósági határozatokkal jelentkező QPT-s ügyfelek esetében vannak függő ügyek, a várható kifizetés itt is nagyjából 1 milliárd forint lehet.

A Beva és a Kárrendezési Alap így összesen eddig közel 144 milliárd forintot fizetett ki, az OBA pedig a DRB bankcsoport betéteseinek kártalanítására több mint 104 milliárd forintot, összesen közel 250 milliárd forintot tett ki tehát eddig a brókerbotrányokkal kapcsolatos kártalanítás.

Idén mintegy 30 milliárdot fizethetnek be a Beva- és OBA-tagok

Tavaly nagyjából 9,3 milliárd forintból gazdálkodott a Beva, idén pedig 10 milliárd körüli bevétellel kalkulál. A tagoknak a kártalanítási ügyek miatt már 2015-ben rendkívüli befizetést kellett teljesíteniük a Beva felé, a díjak megemelése főként az MNB-től kapott áthidaló kölcsön fedezésére kibocsátott, 2030-ban lejáró Beva-kötvények törlesztése miatt vált szükségessé.

A Bevának fizetendő díjak mellett a Beva-tagonak a Kárrendezési Alap törlesztési terheit és működési költségeit is finanszírozniuk kell. A Beva tájékoztatása szerint a Kárrendezési Alap által 10 évre felvett hitelnek, fix kamatozás mellett évi 5,1 milliárd forint összegű terhe van. Ha ehhez még hozzáadjuk az alap tavalyi és idei várható működési költségeit, akkor a Beva-tagok idei befizetési kötelezettsége 5,576 milliárd forintot tesz ki (a Quaestor-törvény alapján az itteni díjbefizetés nem haladhatja meg a 7 milliárd forintot).

És ezzel még nincs vége a felsorolásnak, ugyanis a Beva banki tagjai egyben az OBA tagjai is, így nekik még az OBA felé is teljesíteniük kell az éves díjbefizetést. Az OBA-nál a Buda-Cash-hez köthető DRB Bankcsoport betéteseinek kártalanítását nehezítette, hogy a 2014-es takarékszövetkezeti csődsorozatok jelentősen leapasztották az alap vagyonát. Az OBA Portfolio-nak küldött válaszai alapján 2017-ben, hasonlóan tavalyhoz, 14,7 milliárd forintot tehet ki a díjbevétel, az alap jelenleg közel 27 milliárd forintos vagyonból gazdálkodik. Bár tavaly júniusban a Beva után az OBA is változtatott az addigi díjszámítási metóduson, megemelve a korábbi díjkulcs mértékét, az OBA tájékoztatása szerint ez nem jelent majd többletterhet a tagokra nézve, inkább csak az eddigi díjfizetés kockázat-alapú szétosztását célozza a tagok között. Elmondásuk szerint az OBA általi kötvénykibocsátás sem igényel egyelőre díjemelést.

Bár a brókerbotrányokhoz közvetlenül nem kapcsolódik, a hazai bankok és brókercégek a Szanálási Alapba is teljesítenek befizetést, ennek mértéke idén 7,4 milliárd forintot tehet ki.

A még függőben lévő ügyekkel kapcsolatban a Beva arról tájékoztatott, hogyA Kárrendezési Alap esetében már csak a Quaestornál és a bírósági határozatokkal jelentkező QPT-s ügyfeleknél várhatóak függőben lévő kifizetések, de ezekre nem tudott becslést adni a Beva.

Az OBA-nál ilyen szempontból jobban áll a tagok szénája, ott ugyanis 2015-ben 1,8 milliárd, tavaly pedig 11,3 milliárd forint folyt be a (nem egyedül a DRB bankcsoporthoz köthető) felszámolásokból, ráadásul idén 24 milliárdos megtérülésre számít az intézmény.

A Bevától azonban azt az információt kaptuk, hogy sem 2015-ben, sem 2016-ban nem volt megtérülés a felszámolásokból, ráadásul idénre sincs még arra vonatkozó információ, hogy bármi befolyna az alaphoz ezen a jogcímen.

A Kárrendezési Alap esetében annyi könnyebbsége van a Beva-tagoknak, hogy az ide teljesített befizetést levonhatják a társasági adóból, a fizetendő pénzügyi szervezetek különadójából vagy a fizetendő hitelintézeti különadóból, illetve a fizetendő pénzügyi tranzakciós illetékből. A visszajáró összeget legelőször az idei adókötelezettség alapján igényelhetik a Beva-tagok, ezen belül is első körben az idei első negyedévre vonatkozó pénzügyi szervezetek különadóját lehet így csökkenteni, ezt követően a többi adónem felmerülésének sorrendjében lehet figyelembe venni az alapba történő befizetést

Könnyítésként arra is gondolhatnánk, hogy a felszámolásokból fakadó megtérülések valamelyest enyhítik a tagi terheket.A Bevánál csak tavaly hét tagnak szűnt meg a tagsági viszonya, így megközelítőleg 50-re csökkent a tagintézetek száma. Bár a tagok között nagyjából egyenlő a megoszlás számosságukat tekintve a befektetési alapkezelők, a brókercégek és a bankok között, a befizetett összegek alapján a hitelintézetek adják a befizetések több mint 80%-át. Az OBA-nál a bankok mellett a szakosított hitelintézetek (főként lakás-takarékpénztárak) és takarékszövetkezetek is a tagok között vannak, de a befizetések nagyobb részét itt is a bankok adják.