Kezdődik a történelem legnagyobb kártalanítása a leghíresebb pénzügyi csaló áldozatainál

A több tízezer károsult már közel 9 éve várt arra, hogy valamit visszaszerezzen abból, amit annak idején Madoff kicsalt tőlük egy Ponzi-séma keretében.Összesen 24 631 darab csekket küldenek a Madoff áldozatai számára felállított alapból magánszemélyeknek, kormányzati intézményeknek, iskoláknak, alapítványoknak és nyugdíjalapoknak az USA-ban és 119 más országba.A csekket kapók közül 16 557-en korábban még semmilyen kompenzációt sem kaptak pénzük elvesztéséért. Ők összesen a most kifizetett 772,5 millió dollárból 545 millió dollárt kapnak meg, a mostani kifizetés a teljes veszteség mintegy 25%-át fedi le.A 4,05 milliárd dolláros alapot 2013-ban állították fel azután, hogy Bernie Madoff Ponzi-sémája mintegy 65 milliárd dolláros kárt okozott. 2009-ben vonult börtönbe a csaló, hogy letölthesse a maximálisan kiszabható és esetében ki is szabott 150 éves börtönbüntetését.Az alap kártalanítási összegei várhatóan 37 214 károsulthoz jutnak majd el 124 különböző országba. A károsultak többsége indirekt módon befektetett be Madoff Ponzi-sémájába. A Madoff cégének felszámolásával megbízott Irving Picard eddig az alaptól függetlenül mintegy 12 milliárd dollárt tudott visszaszerezni Madoff ügyfeleinek.