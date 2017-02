K&H: hosszú távon a fundamentumok a fontosak

"Minden befektető ilyen évkezdésről álmodott: a fejlett piacok 5%-os, a feltörekvő piacok 10%-os emelkedést értek el február végére. A világgazdaság fundamentumai rendben vannak, sőt az előretekintő makro indikátorok alapján a vártnál is kedvezőbben alakulhat a növekedés a 2017-es évben.

Jelen esetben minden tényező egy irányba mutat: a gazdasági ciklus a fellendülés érett szakaszába érkezett, erősödik a fogyasztás, lesz végre infláció, a jegybanki politika nagyon lassan normalizálódik, növekvő vállalati profitokra számíthatunk. Ebből egy szép körforgás is kialakulhat, de van néhány akadályozó tényező, amely bármely pillanatban megakaszthatja a fogaskerekeket.A legnagyobb kockázat most Európával kapcsolatban van, a tavalyi évet felülmúló számú politikai eseményre figyelnek a befektetők. Minden egyes választás (holland, francia, német, olasz) felvezetése során előtérbe kerülnek az európai egység végét vizionáló hírek, amelyek a ténylegesen javuló gazdasági helyzet mellett nyomás alatt tartják az árfolyamokat.Persze Kínával kapcsolatban is évek óta várják sokan az összeomlást, mégsem következett be. Hasonló módon érdemes Európára is tekinteni: a problémák ismertek, de nem megoldhatatlanok, és a lakosság többsége egyáltalán nem szeretné az uniós tagság jól ismert előnyeit feladni, így a kockázatok elmúlásával újra a fundamentumokra kerül majd a hangsúly.Emellett még Trump tevékenységét is folyamatosan figyelni kell, amely rengeteg kockázatot és lehetőséget is magában hordoz. A gazdasági programjából tényszerűen még keveset mutatott meg az amerikai elnök, így továbbra is él a bizalom, hogy a "fenomenális" szóval jellemzett intézkedések valóban elhozzák a trend feletti növekedést.A befektetőknek ajánlott portfólióban profitrealizálási céllal 5%-kal csökkentem a hazai részvények súlyát. A felszabaduló tőkéből 5% nyersanyagot vásárolok, mivel a pénzügyi eszközök felöl érdemes még jobban átsúlyozni a reáleszközök irányába, amelyek az inflációs környezetben is jól teljesítenek."