K&H: kiemelkedő eddig a részvénypiacok teljesítménye idén

"A 2017-es évből eltelt 7 hónapot kiemelkedő teljesítménnyel zárták a részvénypiacok. A dollárban számított kétszámjegyű hozamokat a fejlett piacokon utoljára 2013-ban realizálhattak a befektetők, míg a feltörekvők esetében még régebben, 2012-ben történhetett ez meg. Ráadásul az idei évben még érdemi, 5% körüli korrekció sem volt a piacokon, a volatilitás történelmi mélyponton tartózkodik.

A globális gazdaság fundamentumai továbbra is kedvezőek, a növekedési kilátások felfelé módosultak az elmúlt hónapokban. Emellett a vállalati profitok is szokatlanul kedvezően alakulnak. A magas várakozásoknak eddig megfeleltek a tőzsdei cégek, és az elemzők sem a megszokott minta alapján módosítják lefelé az éves profit előrejelzésüket, hanem tartani tudják a kétszámjegyű bővülést mind az európai, mind az amerikai piacra vonatkozóan.Ami a kedvező kilátásokat el tudja rontani az a gazdaság- és geopolitika. A lista élére Trump kerül: hazai pályán semmit sem tudott végrehajtani az ígéreteiből, emellett a külpolitikában is inkább rombolást hajtott végre. Az EU pedig egyszerre küzd a Brexit-tárgyalásokon, Lengyel- és Törökorsszággal, szerencsére a pénzügyi-gazdasági fronton most nem kell beavatkozni.Az év sztorija eddig a dollár gyengülése, pedig nem is olyan régen még az euró-dollár paritás elérése is kézzel fogható volt. A változás oka, hogy a befektetők jelzést kaptak az EKB részéről a monetáris politika szigorításáról. Persze a kamatemelés még messze van, először kötvényvásárlási programot kell befejezni jövőre. Emellett a Fed részéről is kevesebb szigorítást várnak a piacok, ami persze kedvező növekedési számok és újra erősödő infláció esetén gyorsan változhat.A befektetőknek ajánlott portfólió részvénysúlyán nem változtatok, viszont azon belül 5% fejlődő részvényt hazai részvényre cserélek, amely a történelmi csúcs közeli BUX index ellenére kedvező profitnövekedéssel és alacsony árazással rendelkezik."