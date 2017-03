K&H: korrekció nélküli év

"Eddig érdemi visszaesés nélkül telt az év a tőzsdéken, amihez hozzáadva a tavalyi amerikai elnökválasztás utáni emelkedő időszakot már kétszámjegyű profitot is el lehetett érni a globális részvénypiacon rövid idő alatt.

Ehhez kellett egy jó nagy adag befektetői optimizmus, amit elsősorban Trump ígéretei okoztak, és szerencsére a makroadatok is a várakozások felett alakultak a világban. Véleményem szerint, ami a több hónapos tőzsdei rallyt okozta, az a legnagyobb veszély is egyben.Március során egyértelművé vált, hogy az amerikai gazdasági és politikai rendszert még Trump sem tudja egyik napról a másikra feje tetejére állítani (lásd egészségügyi reform elbukása). Ha ez a mozgatórugó elgyengül, azaz nem jönnek az elvárt ütem szerint a növekedést magasabb fokozatba kapcsoló intézkedések, akkor egyre több profitrealizáló befektető fog megjelenni.Fontos azonban megjegyezni, hogy mindenféle beavatkozás nélkül is jól működik a világgazdaság. Az ún. előretekintő adatok azonban jóval nagyobb növekedést jeleznek, mint amit a tényadatok (ipar, kiskereskedelem) egyelőre visszaigazoltak volna. A kettő közötti különbség nem meglepő, azonban a mértéke jelenleg extrémnek mondható. Ebből is következhet némi kiábrándulás, ha nem indul be ténylegesen a növekedés.A befektetőknek ajánlott portfólióban most a pénzpiaci eszközök között súlyozok át 15% eurót vásárolva. Az MNB a következő 12 hónap során nem fog változtatni a laza monetáris politikán, azonban az EKB részéről az év vége felé a javuló növekedés és emelkedő infláció miatt már várható némi szigorítás, amely a forint érdemi gyengülését eredményezheti."