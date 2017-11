Kun-Mediátor: új részleteket árultak el Bróker Marcsi munkatársai

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

egyikben az utazásszervezés,

a másikban, a valutaváltás,

míg a harmadikban a pénzügyi befektetések pénzeit helyezték el.

A tanúk elmondása alapján 1999-től követhető nyomon a cég története, amelyet eredetileg utazásszervezésre és valutaváltásra alapítottak. Az idegenforgalmi ágazat nem működött rosszul, a gazdasági társaság Karcag után több környező településen és a fővárosban is irodát nyitott. A vallomások szerint. Így az ügyfelekkel saját irodájában kizárólag ő tárgyalt, ott kötötték a szerződéseket, és a pénzeket is ő vette át.A Kun-Mediátornál a tanúk szerint három kassza működött,Dobrai Sándornénak egyébként szerteágazó munkája mellett Karcag társasági életének élénkítésére is maradt ideje és ereje. Útmutatásával két lánya és egy harmadik személy Múzeumkert Kft. néven céget alapított, hogy a városban üresen álló Fehér Holló nevű hotelbe, rendezvényekkel, szépségipari szolgáltatásokkal életet vigyenek.A tanúk Dobrai Sándornét kedves, szívélyes embernek jellemezték, aki mindenkin segíteni akart, és akit sokan a bizalmukba fogadtak. Bírói kérdésre az egyik tanú úgy fogalmazott, a nő által folytatott befektetői pénzügyi tevékenység a bizalom okán külsőleg teljesen engedélyezettnek tűnt.A vádirat szerint a vádlott 767 embert ejtett tévedésbe úgy, hogy kedvező pénzügyi befektetési lehetőséget kínált nekik, de ehelyett több mint 12 milliárd forinttal károsította meg őket. Bróker Marcsika a Kun-Mediátor Kft. nevében úgy járt el, hogy a cégnek nem volt engedélye pénzügyi szolgáltatói tevékenység folytatására. Az ügyfelektől - magas havi hozamot ígérve - befektetés céljából átvett pénzt nem helyezte el pénzintézeteknél, azt részben saját és családja életvitelének költségeire, részben a sértettek egy körének kifizetésére fordította. A sértetteket ért károk között nagy a szóródás, volt köztük több száz millió forintos és 100 ezer forint körüli is.A Kun-Mediátor Kft. 2015. április 14-én irodáit bezárta, és az ügyfelek befektetési céllal átadott pénzüket a továbbiakban nem tudták felvenni. Kárukat sem a felszámolás alá kerülő társaság vagyona, sem a vádlottól lefoglalt vagyon nem fedezi. A céget 2016 márciusában törölte a cégnyilvántartásból a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség Dobrai Sándorné ellen a 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csaláson túl jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 2 rendbeli sikkasztás, és a számvitel megsértésének bűntette miatt is vádat emelt. A perben a tanúk nagy száma miatt havonta 3-4 tárgyalási napot terveznek, első fokú ítélet 2018 őszén várható.