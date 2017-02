Hasított a Merck és a Cisco 2017.02.02 22:08

A Dow-komponensek közül a vártnál jobb gyorsjelentés hatására egész nap a Merck volt a legnagyobb nyertes, végül több mint 3%-os pluszban zárt.

Jól teljesített a Cisco is 2% feletti erősödéssel zárt, itt viszont nagyjából be is fejezhetjük a pozitív híreket. A másik oldalon a Caterpillar,a UnitedHealth és a Boeing drágulása ellensúlyozta ezt.