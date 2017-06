Még éppen időben menekültek el a profik az arany piacáról

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Négy hét után először csökkent a hedge fundok nettó long pozícionáltsága az arany piacán, vagyis hirtelen kevesebben játszottak áremelkedésre. A lépés be is jött, hiszen múlt szerdán Janet Yellen Fed-elnök a kamatemelési kilátásokra figyelmeztetett, illetve a Fed mérlegének leépítéséről beszélt, emiatt egy hónapja nem látott heti veszteséget szenvedett el az arany.A Bloomberg cikke szerint könnyen fordulóponthoz érkezhetett az arany, hiszen az év elején látott emelkedés láthatóan kifulladni látszik, hiszen a Fed várhatóan még egyszer kamatot emel idén, és az EKB is gondolkodik a laza monetáris politika fenntarthatóságán. Ez pedig rossz hír az aranyba fektetők számára, hiszen a nyersanyag nem fizet kamatot. Vagyis ha a többi termék kamata emelkedik a jegybanki lépések miatt, akkor csökkenhet az arany vonzereje.

A hírügynökség a CFTC adatai alapján azt írta, hogy a június 13-án zárult héten 11 százalékkal 155 ezerre csökkent a nettó long pozíciók száma a piacon, miközben az arany világpiaci ára 1,2 százalékkal esett a múlt héten. Emellett az úgynevezett call opciók száma is jelentősen zuhant, ami arra utal, hogy egyre kevesebben várnak emelkedést az aranytól.