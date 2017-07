MKB: lassan járj, tovább érsz!

"A növekedés vezérelt amerikai gazdaságpolitika, a laza japán, európai monetáris politika és a francia elnökválasztás megnyugtató eredménye komoly lökést adott a vállalati és fogyasztói optimizmusnak 2017 első felében. A kitörő optimizmus nemcsak a kérdőívekben szereplő kérdésekre adott válaszokban jelenik meg, hanem komoly hatást gyakorol a vállalati és fogyasztói magatartásra, amit az utóbbi 6 hónap makrogazdasági adatai is alátámasztanak. A lakossági fogyasztás és hitelkiáramlás dinamikája töretlen, a vállalati aktivitás emelkedik, a foglakoztatási adatok pedig kedvező képet festenek az amerikai gazdaság és a világgazdaság állapotáról. Ezen folyamatok azonban komolyan növelhetik az inflációs nyomást a következő negyedévekben, ami már a jegybanki döntéshozók tűréshatárát is elérik. Így a jegybankárok Európában és Amerikában indirekt módon ugyan, de egyértelmű utalásokat tesznek a szigorítás irányába. Ezen túl az elmúlt fél évben a töretlen optimizmus és a kedvező gazdasági adatok hátán a piac újabb csúcsokra emelkedett, ami a részvénypiac relatív értékeltséget is újabb csúcsra repítette. A befektetők túlzott optimizmusa aggasztó mértéket öltött, illetve a félelem indexek is történelmi mélypontra süllyedtek, ezért a legkisebb kiábrándító adat is sokkszerű kijózanodáshoz vezethet az év második felében. A fokozott óvatosság jegyében jelentősen csökkentettük a minta portfólióban a kockázatos eszközök súlyát a likvid és alacsony kamatkockázatú eszközök javára, azaz a készpénz súlyát növeltük.

A hazai kötvénypiac a fejlett kötvénypiaccal együtt remekül teljesített az elmúlt 3-4 hónapban a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően. A hazai gazdasági aktivitást élénkülés jellemzi, illetve a gazdasági szereplők továbbra is jelentős megtakarítási hajlandóságot mutatnak , ami komoly támaszt jelent a hazai 5-10 éves kötvények piacán. Várakozásaim szerint a 3%-os jegybanki cél alatt stabilizálódó infláció ellenére a hazai kötvényekben az év hátra levő részében a szigorodó európai monetáris politika és a kockázatkerülés erősödésével párhuzamosan korrekció következhet be, ezért ajánlott az óvatosság jegyében csökkenteni a hosszabb távú kötvények súlyát.A 2016-os évhez hasonlóan 2017-ben, is széles sávú és lassú emelkedésre számítunk a kockázatos eszközök piacán. Az egyes kockázati tényezők felerősödését és a piaci korrekciókat a következő hónapokban a kockázatok növelésére, a hurráoptimista hangulatú, meredek emelkedéseket a kockázatok csökkentésére használjuk ki. A kockázatos részvény vételi pozíciók felvételének időzítése a siker kulcsa az következő negyedévekben, ami komoly fegyelmet és türelmet igényel a befektetőktől."