MKB: megállíthatatlan felívelés

"A növekedés vezérelt amerikai gazdaságpolitika, a laza japán, európai monetáris politika és a francia elnökválasztás megnyugtató eredménye komoly lökést adott a vállalati és fogyasztói optimizmusnak 2017 első felében. A kitörő optimizmus nemcsak a kérdőívekben szereplő kérdésekre adott válaszokban jelenik meg, hanem komoly hatást gyakorol a vállalati és fogyasztói magatartásra, amit az utóbbi 2-3 hónap makrogazdasági adatai is alátámasztanak. A lakossági fogyasztás és hitelkiáramlás dinamikája töretlen, a vállalati aktivitás emelkedik, a foglakoztatási adatok pedig kedvező képet festenek az amerikai gazdaság és a világgazdaság állapotáról.

Az utóbbi 1-2 hónap kulcs eseménye a nyersanyagárak és az energiahordozók árcsökkenése, ami komoly hatást gyakorolhat a következő egy év inflációs folyamataira. 2016 eleje óta trendszerűen emelkedő infláció megtorpant és érdemben csökkeni kezdett, ami nagy valószínűséggel tartósnak bizonyul . Ez alapjaiban változtathatja meg a jegybankok által követett pénzpolitikát. A piac által várt szigorítási menetrend jelentősen kitolódhat az időben, ami további növelheti a részvények és a hosszabb államkötvények iránti keresletet. Várakozásaim szerint a következő hónapokban a fejlett piaci részvényeket érdemes felülsúlyozni, ezen belül is az európai részvénypiac teljesíthet kiemelkedően a fejlődő részvénypiacokkal szemben. A piac relatív értékeltsége továbbra is drága történelmi összehasonlításban, de a vállalati profitabilitás, illetve a támogató fiskális és monetáris politika komoly támaszt jelent a magas értékeltségi szinteknek.A hazai kötvénypiac, a fejlett kötvénypiaccal párhuzamosan remekül teljesített az elmúlt 2-3 hónapban a kedvező nemzetközi hangulatban. A hazai gazdasági aktivitást élénkülés jellemzi, illetve a gazdasági szereplők továbbra is jelentős megtakarítási hajlandóságot mutatnak, ami komoly támaszt jelent a hazai 5-10 éves kötvények piacán. Várakozásaim szerint a 3%-os jegybanki cél alatt stabilizálódó infláció ellenére a hazai kötvények továbbra is pozitívan teljesíthetnek 2017-ben, ezért a befektetőknek portfóliójukban a hosszú magyar államkötvényeket érdemes felülsúlyozni a pénzpiaci termékekkel szemben.2017-ben a 2016-os évhez hasonlóan széles sávú és lassú emelkedésre számítunk a kockázatos eszközök piacán. Az egyes kockázati tényezők felerősödését és a piaci korrekciókat a következő hónapokban a kockázatok növelésére és hurráoptimista hangulatú, meredek emelkedéseket a kockázatok csökkentésére használjuk ki. A kockázatos részvény vételi pozíciók felvételének időzítése a siker kulcsa a következő negyedévekben, ami komoly fegyelmet és türelmet igényel a befektetőktől.