MKB: örökéletű optimizmus

MKB Alapkezelő:"Az amerikai választásokon a piaci várakozásokkal ellentétes, meglepetésszerű győzelmet arató Donald J. Trumppal új fejezet nyílik az amerikai gazdaságtörténetben. A felálló új amerikai kormányzat komoly állami gazdaság élénkítő programokat tervez, ami jelentősen javít az amerikai gazdaság növekedési kilátásain, a vállalati profitabilitáson és növeli a piaci optimizmust. Az amerikai gazdaság 2016-os remek teljesítménye, a kedvező növekedési kilátások, az emelkedő inflációs várakozások és a költségvetési fegyelem lazulásával párhuzamosan az amerikai jegybank 2017-ben akár háromszor is emelhet az irányadó kamatán, amit az amerikai dollár ereje is hűen tükröz. Ezzel párhuzamosan az európai jegybank 2017 év végéig kitolta az eszközvásárlási programját a vártnál lassabb növekedés miatt, illetve a japán jegybanktól továbbra sem várható érdemi szigorítás a közeljövőben. Ebben a túlfűtötten optimista környezetben várakozásaim szerint a következő időszakban továbbra is a fejlett piaci részvényekben érdemes felülsúlyozni a fejlődőkkel szemben, annak ellenére hogy a piaci értékeltsége továbbra is drága historikus összehasonlításban.

A hazai kötvénypiacon a fejlett kötvénypiaci hozamokkal párhuzamosan jelentős korrekció zajlott november folyamán, ami remek vételi lehetőséget kínált hosszú távon. A hazai gazdaságot továbbra is kihasználatlan kapacitások jellemzik, illetve a gazdasági szereplők a jövőben is jelentős megtakarítás hajlandóságot mutatnak majd, ami komoly támaszt jelent a hazai 5-10 éves kötvények piacán. Várakozásaim szerint a lassan emelkedő infláció ellenére a hazai kötvények továbbra is pozitívan teljesíthetnek 2017 első felében.2017-ben a 2016-os évhez hasonló széles sávú és lassú emelkedésre számítunk a kockázatos eszközök piacán. Az egyes kockázati tényezők felerősödését és a piaci korrekciókat a következő hónapokban a kockázatok növelésére, és hurrá optimista hangulatú, meredek emelkedéseket a kockázatok csökkentésére használjuk ki. A kockázatos részvény vételi pozíciók felvételének időzítése a siker a kulcsa az következő negyedévekben, ami komoly fegyelmet és türelmet igényel a befektetőktől."