MNB: 100 milliós bírság engedély nélküli forex cégeknek

Az MNB az elmúlt két évben egyebek közt a Magyar Forex Kft., Alabama Limit Kft., CFD Markets Kft. és a Profileader Szolgáltató Kft. cégeknél tárt fel ilyen tevékenységet. A jegybank - amellett, hogy azonnal megtiltotta a tevékenység folytatását - több mint 110 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki - összegezte.

Az MNB az elmúlt időszakban több olyan jogosulatlan tőkepiaci szereplővel szemben lépett fel, amelyek nyilvános kommunikációjuk szerint devizakereskedéssel (forex ügyletekkel) kapcsolatos oktatással foglalkoztak. Emellett azonban "suba alatt " egy - jellemzően külföldi, sok esetben offshore - befektetési szolgáltatónál számlát is nyitottak, és éles online kereskedést közvetítettek a náluk jelentkező ügyfeleknek - mondta.Az MNB által tetten ért szereplők magyar nyelvű honlapon hirdették tevékenységüket, minél szélesebb befektetői kört próbálva így megszólítani. Azt vállalták, hogy ingyenes előadásokat, szemináriumokat, workshopokat, oktatásokat szerveznek a tőkepiaci rendszerek működéséről, főképp a forex kereskedésről. Ezek állítólagos célja az volt, hogy a résztvevők szerezzenek tőkepiaci ismereteket vagy fejlesszék azokat, és így devizakereskedésbe kezdhessenek. Megesett az is, hogy e cégek az ajánlatot kereskedői álláslehetőséggel tették vonzóbbá, ha az adott ügyfél az oktatás után sikeres vizsgát tesz náluk.Megjegyezte az is, a határon átnyúló, sok esetben megtévesztően kommunikáló forex szolgáltatók aktivitása nem csökken:Az "oktatásszervező" személyek és társaságok az ingyenes "képzés" után lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők a nem éles - úgynevezett demo - internetes számlán végzett műveletek után tudásukat tényleges tőkepiaci kereskedésben is kipróbálhassák. A legtöbb esetben offshore befektetési szolgáltatót ajánlanak a résztvevőknek, és segítséget is nyújtanak a külföldi szolgáltatók honlapján, gyakran angol nyelvű dokumentumok kitöltésével történő számlanyitásban. Szeniczey Gergő hangsúlyozta, hogy az "oktatásszervező" ezzel egy csapásra a külföldi befektetési szolgáltató közvetítőjévé, úgynevezett függő ügynökévé válik, és díjazásra is jogosult az általa közvetített befektetők után.Ismertette azt is, hogy a jegybank legutóbbi, két évvel ezelőtti felmérése szerint még. Az akkori adatok szerint a lakossági ügyfelek összesített nyeresége a nyitott pozíciókon 5,1 milliárd, együttes veszteségük viszont 9,6 milliárd forintra rúgott.Az illegális szereplők "feketelistája" mellett a jogosult szolgáltatók regisztere is elérhető a jegybank honlapján. Az itt szereplő tőkepiaci közvetítők esetében az ügyfeleknek arról is meg tudnak győződni, hogy azok ténylegesen megbízotti kapcsolatban állnak-e az adott külföldi (offshore) befektetési szolgáltatóval, amelynek kereskedési lehetőségeit ajánlja - mutatott rá Szeniczey Gergő.