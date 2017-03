5 tényező, amely befolyásolja a műtárgyak árát

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

műtárgy.com az Artsy cikke nyomán a továbbiakban a legfontosabb, árat befolyásoló tényezőket mutatja be.

Kereslet

Méret

Az, hogy a műtárgypiacon keresett művészről van-e szó, döntő jelentőségű az ár szempontjából. Nagy a kereslet az olyan művészek munkái iránt, akik megkerülhetetlenek a művészet történetében vagy akiknek kevés műve kering a piacon. Az árakat figyelve érdemes összevetni a hasonló megoldásokkal operáló, hasonló témákkal foglalkozó, esetleg az ugyanarról a földrajzi területről érkező művészeket.Habár a minőségnek nem feltétlenül fokmérője a méret, gyakran mégis azzal találkozhatunk, hogy minél nagyobb a műalkotás, annál drágább. Ez azért is lehet így, mert a galériák sokszor megállapítanak egy árat a művészeiknek, amelyet az adott műtárgy méretének függvényében alakítanak.A méret fontos nemcsak az ár miatt lehet fontos a vásárlás során, hanem azért is, mert sok gyűjtő - kifejezetten igaz ez a kezdőkre - a saját otthonukba vásárolja meg a festményeket, szobrokat. Nem elhanyagolható szempont, hogy a műtárgy elférjen, ugyanakkor érvényesülni is tudjon abban a térben, ahova szánják.

Téma

Kondíció

A téma rendkívül fontos eladhatósági szempontból. A szép nőket, derűs tájakat, csendéleteket ábrázoló festmények sokkal nagyobb valószínűséggel kelnek el, ehhez mérten az áruk is magasabb lehet.A témán túl persze a kivitelezés is számít, egy esztétikus, színes alkotást általában szívesebben nézegetnek az emberek otthon. Plusz értékkel bír az is, ha az alkotás a művészre jellemző és akár első pillantásra megállapítható, hogy ki a művész.A műtárgypiac sokkal jobban értékeli azokat a munkákat, amik nem szorultak semmiféle helyreállító beavatkozásra. Amennyiben a tárgy mégis javításra szorul, a legkevesebbet akkor veszít az értékéből, ha a művész maga hozza helyre.Előfordul persze, hogy az alkotáson keletkezett sérülés önálló értékkel bír, saját története van. Így volt ez például azzal a Mao Ce-tungot ábrázoló Andy Warhol portréval, amelybe az amerikai színész, Dennis Hopper belelőtt, két lyukat hagyva benne. A portré 2011-ben a Christie's árverésén a becsült ár tízszereséért kelt el.

Proveniencia

Az a műtárgy, ami sok kiállításon vett részt, híresebb emberek tulajdonában volt, előző tulajdonosai visszakövethetőek, általában többet érnek. A proveniencia döntő bizonyíték lehet a tárgy eredetiségét illetően is.Kortárs művek esetében leginkább az számít, hogy az alkotó kapcsolatban áll-e művészeti galériával, milyen múzeumi gyűjteményekben vannak alkotásai, voltak-e jelentős kiállításai, milyen események, művészeti vásári jelenlétek kapcsolódnak hozzá.Szerző: Járfás Eszter, műtárgy.com