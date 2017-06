Az élvezetek műtárgyai várják a licitálókat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az alább bemutatott tárgyak - melyek mind licitálhatóak lesznek a következő hetek hazai aukcióin - baráti, pár tízezer forintos áron kerülnek kikiáltásra, így akár születésnapi vagy lakásavató ajándékként is funkcionálhatnak.A bólé egy manapság már kevésbé ismert ital, amely szilveszterkor és nyáron is nagy népszerűségnek örvend. A bóléstálban különböző gyümölcsöket, bort, cukrot és sokszor rumot öntenek össze, és ebből jön létre a kedvelt alkoholos-gyümölcsös ital, melyet akár ilyen gyönyörű szecessziós tálban is fel lehet tálalni.

Ha valaki nem szeret sherry nélkül utazni, annak ideális választás lehet ez az angol úti sherrys készlet, amelynek alját az Apponyi-család ajándékozási vésete gazdagítja.

Ugyancsak egy extravagáns használati tárgy ez a cigaretta adagoló, melynek tetején egy kócsag csippenti ki a cigarettát. Az alkotás a 20. század elején Arts and Crafts mozgalom hatása alatt készült, melynek célja a kézműves munka művészi kvalitásának a visszaadása volt.

Ez a két hamuzó Gádor István, Kossuth-díjas magyar keramikus munkája, melyen az előző alkotáshoz hasonlóan ugyancsak összekapcsolódik a dohányzás és a madaras motívum.

Ezt a szecessziós és a népi formakincset ötvöző vázát, melyen ugyancsak egy szárnyas látható, a csehországi Turn-Teplitz régióban készítették, mely a 19-20. század fordulóján híres volt a művészeti kerámiáiról.



Kikiáltási ár: 36.000 Ft Kakasos váza, Formába öntött fajansz . Art deco díszítésű plasztikus felületén színes mázakkal festve. Fülén tűzrepedt. Jelzett: mélynyomott márkajelzésekkel és formaszámmal, Amphora. Turn-Teplitz, 1920 körül. M.: 28 cm

Ajánlónk legrégebbi, és egyben záró darabja is ez az 1600-as évek első feléből származó nürnbergi tálka. A 16-17. századi ötvösségnek Nürnberg vidéke volt az egyik fellegvára, ahol különleges finomságú fémtárgyakat készítettek.