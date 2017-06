Egy titkos kapcsolat képei - kiállítás Hincz Gyula aktjaiból

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Hincz Gyula (1904-1986) kétszeres Kossuth-díjas és Munkácsy-díjas magyar grafikus, festő. Munkássága szerteágazó: a festményeken és a grafikákon túl készített üvegmozaikot, szobrokat, kerámiát és könyvillusztrációkat - az ő keze munkáját dicsérik Weöres Sándor Bóbita című verseskötetének illusztrációi is. Alkotásai stílusukat tekintve is rendkívül sokfélék, mivel a festő nyitott volt a korszakban megjelenő új művészeti irányzatok felé.Életművének értékes részét képezik az aktok, amelyeknek modellje szinte kivétel nélkül a felesége, Neufeld Anna - Ancika volt. Legalábbis az eddig ismert oeuvre alapján így gondolhattuk. Most azonban egy közel tíz évig tartó titkos szerelmi viszony képi lenyomatait tekinthetjük meg.

Hincz Gyulát 1958-ban nevezték ki az Iparművészeti Főiskola élére, ekkortájt alakított ki szerelmi kapcsolatot az ott titkárnőként dolgozó Bene Margittal. A festő 1958-tól 1968-ig tartó munkásságát eddig alig ismerhettük, a most kiállított alkotások arról tanúskodnak, hogy Hincz ezidőtájt szinte csak új múzsáját, Margitkát festette.Az alkotásokon a nőiség és a termékenység motívumai, várandós nőalakok, telt formák vannak a leghangsúlyosabban jelen, ennek oka többek között abban keresendő, hogy míg a festőnek Neufeld Annától nem lehetett gyermeke, addig szeretőjének két leánygyermeke is volt, így a kapcsolat a vágyott család meglelésének illúzióját is jelenthette a számára.

A titkos viszonynak az vetett véget, hogy Hincz Gyula édesanyja a halálos ágyán megeskette a fiát, hogy megszakítja kapcsolatát Margitkával és visszatér feleségéhez. A szakítás után a művek a szeretőnél maradtak, a hagyatékot jelenleg Bene Margit örökösei és a BÁV gondozza.A BÁV Apszistermében megrendezett ingyenes tárlaton az egyedi grafikákon túl több, nagyméretű olajtechnikával készült aktot is megtekinthetünk, valamint kerekasztalbeszélgetéseken és tárlatvezetéseken ismerhetjük meg Hincz Gyula művészetét.Szerző: Járfás Eszter, műtárgy.com