Fellendülésre számítanak a magyar műtárgyguruk

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kieselbach Tamás, Kieselbach Galéria és Aukciósház

Az egész évvel elégedett vagyok és különösen a vége sikerült nagyon jól, gondolok itt Festők, múzsák, szerelmek című kiállításunk rekord látogatószámára és decemberi árverésünkre, ahol mindent vitt Tihanyi Lajos párizsi városképének 170 milliós leütési ára. Ez a mű a magyar festészetnek ahhoz a fauve-os vonulatához kapcsolódik, ami a legnagyobb eséllyel illeszthető a nyugat-európai festészethez, ára új dimenziókat nyit és egyben visszaigazolja eddigi munkánkat. Úgy látom, hogy a műtárgypiac túljutott a válságon, felfelé tartunk és a gazdaság alakulását is figyelembe véve egy-két éven belül újra egy nagyon jó időszak következhet.2017-et illetően ezért optimista vagyok; úgy gondolom, van realitása egy pozitív jövőképnek, jobb gazdasági hangulatnak; vannak és lesznek olyan pénzek, amik utat találnak a műpiacra, ahol nálunk még mindig jó eséllyel bukkannak fel főművek, továbbra is sok a felfedezésre váró kincs. Az aukciók mellett komoly projektekkel folytatjuk kiállítási és könyvkiadási programunkat is.

Törő István, Virág Judit Galéria és Aukciósház

2016 nagyon sikeres műkereskedelmi év volt, nagyon sok rekordár született és emelkedett az általános árszínvonal is. Saját legnagyobb eredményünknek az őszi Berlin-Budapest kiállítás átütő sikerét gondoljuk, az aukciós piacon pedig Boromisza Géza: Rőzsehordók a ligetben című festményének 87 millió Ft-os leütési árát emelem ki, amivel a művész a legdrágább nagybányai festő lett. Határozottan megmozdult az Zsolnay piac is. A BÁV 22 milliós, illetve a mi galériánk 16 milliós leütési ára új távlatokat nyitott a Zsolnay-kereskedelemben.2017-ben a megemelkedett árszínt stabilizálódását várjuk és elképzelhetőnek tartunk további életmű-rekordokat is. Bízunk benne, hogy idei három árverésünket is sikerre tudjuk vinni, s az őszi hónapokra tervezünk egy újabb kiemelkedő fontosságú kiállítást is.

Tűzkő Péter, BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt.

2016-ban érezhetően megnőtt az érdeklődés az árverések iránt. Bővült azoknak a gyűjtőknek a köre, akik olyan műtárgybefektetési területeket keresnek, amelyek újnak számítanak a hazai műtárgypiacon, ilyen például a fotó vagy a plakát. Ugyanakkor a múlt évben is sokszor tapasztaltuk, hogy a trendek felülírták a műtárgyak valós értékét. Mivel a piac többnyire csak a leütési árakra koncentrál, ez tartós torzulásokat okozhat.Magas színvonalú kínálatunkat 2017-ben folyamatossá tesszük, ezért idén már minden hónapban megújult aukciós palettával várjuk vásárlóinkat, lesz többek között fotó- és óra-árverésünk is. Kitörési pontnak továbbra is a magyar kortárs műtárgyak hazai és nemzetközi értékesítését látom, ezért idén külön kortárs aukciót is szervezünk.

Sípos Dániel, Biksady Galéria és Aukciósház

A korábbi évek növekedése után 2016-ban a forgalom stabilizálódott, érdemi bővülést nem tapasztaltunk 2015-höz képest. Vásárlókörünk összetétele kis mértékben változott, a korábbi évekkel összehasonlítva valamelyest erősödött a hazai gyűjtők vásárlási kedve. Az év legpozitívabb fejleménye számunkra az volt, hogy megnyitottuk új üzletünket, a Biksady Store-t, s így már két külön helyszínen tudjuk bonyolítani az árveréseket és az üzleti forgalmat.Ebben az évben reményeink szerint tovább fokozódik a műtárgyak iránti érdeklődés és ez megmutatkozik a vásárlókedv erősödésében is. Arra számítunk, hogy az online értékesítés az itthoni piacon is egyre inkább teret hódít majd.

Csonka Krisztián, Darabanth Aukciósház

Az elmúlt év fontos fejleménye volt az online kereskedelem egyre fokozódó térnyerése. Az online forgalom nemcsak nálunk, de más aukciósházaknál is bővült. Örömmel tapasztaltuk, hogy már igen komoly, drága tételek is jó eredménnyel szerepelnek internetes aukciókon. Érdekes, hogy nagyon sokan úgy vásárolnak több százezres vagy akár milliós tételeket, hogy előtte "élőben" meg sem nézik azokat, de szerencsére a reklamációk száma ennek ellenére elenyésző.2017-re is azt várjuk, hogy az online aukciók még nagyobb teret kapnak, illetve arra számítunk, hogy a műtárgy- és aukciós piac minden szektora bővülni fog; a középkategóriás művek iránt éppúgy erősödik a kereslet, mint a csúcsdarabok iránt.

Szalóky Károly, Várfok Galéria

2016-ban igen mozgalmas évünk volt. Ekkor debütált legújabb, First Generation@Várfok Gallery kezdeményezésünk, mely élvezetes, angol nyelvű kulturális és kreatív rendezvényeivel művészetkedvelő fiatalok nemzetközi csoportját fogja össze. Kiemelkedő esemény volt számunkra, hogy El Kazovszkij egy festménye először szerepelt a Sotheby's aukcióján és várakozáson felüli összegért kelt el. A Françoise Gilot-nak rendezett, igen népszerű kiállításunk mellett kiemeljük fiatal művészünk, Hollós Ádám első tárlatát galériánkban, ami iránt óriási volt az érdeklődés és az anyag jelentős része magángyűjteménybe került.Idén februárban harmadszor veszünk részt az art KARLSRUHE nemzetközi vásáron, ami lehetőséget ad az elmúlt évek során kiépült nemzetközi kapcsolataink további mélyítésére. Méltó módon fogjuk megünnepelni Korniss Péter 80 születésnapját: a Magyar Nemzeti Galéria tárlatával párhuzamosan nyíló októberi kiállításunkon egy különleges válogatást mutatunk be életművéből.

Kozák Gábor, Godot Galéria

Folytatódott az a tendencia, hogy a vásárlások alkalmakhoz, eseményekhez kötődnek inkább, legyen az egy új ötlettel előálló, izgalmas kiállítás vagy egy jó időben, jó helyen, jó tételekből megrendezett aukció. Ez azt jelenti, hogy kevésbé a megfontolt, töprengő gyűjtő réteg vásárol, inkább szélesedik azok köre, akik nem pusztán a képzőművészeti élményhez kötik egy műtárgy megszerzését. Két kiemelkedő eseményünk Weiler Péter illetve Nagy Kriszta kiállítása volt, ahol folyamatos érdeklődés mellett szinte az összes képet eladtuk. Váratlanul nagy sikerrel zárult a zömmel kezdő művészek munkáiból rendezett karácsonyi Pop-Up kiállításunk is. Sikerült az árakat a kezdő művészeknél kívánatosnak vélt szinthez közelítenünk, és a piac visszaigazolta ezt a döntést.2017-ben nem várunk lényeges változásokat, szeretnénk egy kicsit még sikeresebb évet, amihez a névsor már adott: feLugossy László-, Váli Dezső-, Bukta Imre- és Weiler Péter-kiállításunk biztosan lesz az idén.

szerző: műtárgy.com