Fiatal kortárs képzőművészek a közösségi térben- bemutatkozik Kovács Réka Vörös

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kovács Réka Vörös a Mutasd Magad! kiállításon.

A Mutasd Magad kiállításon szereplő két munkájának médiuma egy-egy régi üvegablak. Réka lírai értelmezése szerint mindenkiben van egy apró világ, amelyekbe az "ablakok" által nyerhetünk betekintést. Ilyen módon meghatározó számára a személyes tartalom, de még ennél is fontosabbnak tartja, hogy alkotásait nyitva hagyja a befogadónak.

Kovács Réka Vörös: Elbújó . 114 x 45 cm, filc, olaj, üveg, 2015.

Rékát az ablak szimbolikus értelmezésén túl mostanra inkább üvegének tulajdonsága, a transzparencia foglalkoztatja. Művészetében az átlátszó felületek használata jellemző és meghatározó. A transzparencia különböző izgalmas "játékokra" teremt lehetőséget, az egyes felületek vagy akár a tér és az alkotás között. Elég csak arra gondolnunk, hogy egy-egy üvegen megjelenő kontúr, különböző fényviszonyok mellett, hogyan vethet árnyékot a falra, vagy, hogy egymás alá és fölé helyezett plexi lapokkal hogyan moshatóak össze az azokra festett, rajzolt ábrázolások. Utóbbira szemléletes példa az Eleven csapda című műve.

Kovács Réka Vörös: Eleven csapda. 29,7 x 21 cm, filc, olaj, plexilemezen, 2015.

Munkáival hangulatokat igyekszik átadni, asszociációt elindítani. Élményeiből, gondolataiból gyakran csak egyetlen momentumot ragad ki és azt transzformálja át. Az If you walk on a "kacskaringós" street, you might not know where you arrive, but maybe it's not important című munkája esetében is így történt. Egy városrészlete jelenik meg előttünk, azonban nem az számít, hogy hol található ez az utca és nem is az, hogy a város építészete tökéletesen kirajzolódjon, hanem, hogy mi marad meg belőle bennünk és ott helyben mire összpontosítunk.

Középiskolai tanulmányait a Kisképző könyvműves szakán végezte, aminek hatása időről-időre visszaköszön művészetében. Így például a Zeg-zugok című plexilemezekből álló leporelló könyvén. "A transzparens lemezek összecsukott állapotban egymásra fednek, ám abban az esetben, ha szétnyitjuk őket, betekintést nyerünk egy városka falaiba (nem csupán közé)."

Kovács Réka Vörös: Zeg-zugok. 29,7 x 21 cm, filc, olaj, plexilemezek, 2017.

Réka művészetében áthallások jelennek meg grafika és festészet között, egyre inkább kötik le a figyelmét a technikai kérdések és úgy érzi, jelenleg egy nagy kereszteződésben áll munkáival. Legfontosabb feladatának most saját maga definiálását tekinti, szeretne felismerhetővé válni, a jövőre pedig úgy tekint, hogy az alkalom hozza.Szerző: Bárdi Sára; műtárgy.com