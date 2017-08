Filmrajongók, figyelem!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

La Dolce Vita, Olaszország, 1960. 201x140 cm.

Az árverés során eredeti filmplakátokra csaphatnak le az érdeklődők, a tételek becsült árai 500 és 30.000 font között mozognak. A plakátok az aukciósház londoni galériában szeptember 1-ig élőben is megtekinthetők.Az alábbiakban megmutatjuk kedvenc plakátjainkat az aukciós kínálatból.Ez a plakát akkor is megdobogtatná a szívünket, ha esztétikailag nem is nyerné meg a tetszésünket, szerencsére azonban erről szó sincs. Federico Fellini klasszikusa, az Édes élet több, mint egy kiválóra sikeredett mozifilm, sokkal inkább egy életérzés. Marcello Mastroianni kissé unott figuráját és Anita Ekberg fürdőjét a Trevi kútban nehéz elfelejteni. A plakáton is az éjszakai életben tobzódó, elmélyülten cigarettázó újságírót és a dúsgazdag dívát láthatjuk.(Becsült ár: 20.000-30.000 font)

King Kong, Franciaország, 1933. 160x119 cm.

Az 1933-as King Kong a kaland, a horror és a sci-fi tökéletes elegye. Számos technikai újítást vonultatott fel (stop motion és a legkülönbözőbb effektek), és hatalmas kasszasikert aratott. Mivel az akkori közönséget jószerivel sokkolták a durva jelenetek, sok helyütt finomítottak a történeten, de így is maradt benne elég akció és izgalom. A film eredeti poszterei rendkívül keresettek.(Becsült ár: 20.000-30.000 font)

Dr. No, Egyesült Királyság, 1962. 76x102 cm.

A James Bond sorozat első része Sean Connery és Ursula Andress főszereplésével készült 1962-ben. A skót színész később még hat alkalommal alakította a híres titkosügynököt. Mint a legelső plakát, amely James Bond-film számára készült, ez a darab minden kollekció alapját képezheti.(Becsült ár: 10.000-15.000 font)

Chelsea Girls, Egyesült Királyság, 1966. 76x51 cm.

A Paul Morissey és Andy Warhol által rendezett kísérleti underground film a Chelsea Hotelben és New York különböző pontjain lett felvéve, és fiatal nők életét követi nyomon. A plakát erotikus és kreatív mívoltával a film lényegét ragadja meg, egy londoni grafikus, Alan Aldridge tervezte. Állítólag Warholnak annyira tetszett, hogy azt találta mondani, reméli, hogy a "film legalább olyan jó lesz, mint a poszter."A poszter értékét növeli, hogy legjobb tudomásunk szerint kevesebb mint 25 eredeti maradt fent belőle.(Becsült ár: 6.000-9.000 font)

Forrás: Sotheby's Szerző: Járfás Eszter, műtárgy.com