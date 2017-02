Ha érdekel a kortárs magyar fotó, ezt a pop up kiállítást ne hagyd ki

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kaulics Viola

Hogy kik is ők? A Random egy művészeti szervezet, amely lehetőséget teremt a tagok számára, hogy bemutatkozhassanak a hazai és a külföldi közönségnek. Szellemi műhelyként tematikus kiállításokat, workshopokat szervez, szakmai párbeszédet biztosít. 2012-ben a Mai Manó Házban indultak útnak, és missziójuk, hogy évente megrendezésre kerülő kiállításokkal közelebb hozzák az érdeklődőkhöz a kortárs magyar fotográfiát.Ízelítőként a február 24-én nyíló kiállítás alkotóinak munkáiból szemezgetett a műtárgy.com Kaulics Viola 2011-ben végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia szakán. A Random egyesület egyik alapító tagja. 2007-ben Illés Istvánnal együtt készített filmjük (füst-szív) az @RC videópályázatán a legértékesebb társadalmi célú üzenet kategória díját nyerte el. 2014-ben pedig a Balkon Kortárs Művészeti Folyóirat INSIDER-díjat ítélt neki.

Kaulics Viola: Antifeminista és feminista akt, 2015. (250.000 Ft.)

Sprenc Balázs

Sprenc Balázs munkája kemogram, ami hasonlít a fotogramhoz, azonban meglepő módon kamera nélkül készül. Az alkotó fényérzékeny anyagon vegyszerekkel történő festéssel éri el a kívánt hatást.

Sprenc Balázs: The story of nine dots (80.000 Ft.)

Polgár András

Polgár András indonéziai útja során lencsevégre kapta a helyi szubkultúrák jellegzetes képviselőit. Felvételein őszinte, és olykor egészen intim portrékkal találkozhatunk. Megörökítette a Balin már-már helyi jellegzetességnek számító transzszexuálisok életét is, akik a nemátalakító műtétet követően szívesen választják a szigetet lakóhelyükül.

Polgár András: Kiki 2016. részlet a TransX sorozatból Bali, Indonézia (60.000 Ft.)

Diósi Máté

Diósi Máté 2016-ban végzett a MOME fotográfia szakán. Gömb elnevezésű sorozatáról így ír: "A Gömb sorozat egy régóta érlelt és folyamatban lévő munka, mely még képlékeny, alakulóban van.A gömb testek megjelenése mind természeti, mind urbánus környezetben irreális hatást keltenek tökéletes geometriájukkal. Ugyanakkor ez a természet leghatékonyabb, legkisebb ellenállással létező elemi alakzata is. Eme két pólus között létrejövő vizuális feszültség inspirált."

Diósi Máté: Gömb, 2015. (60.000 Ft.)

Sióréti Gábor

Sióréti Gábor a villamosmérnöki diploma megszerzése után előbb segédoperatőri, majd a Szellemkép Szabadiskolában fotográfusi végzettséget szerzett, az iskolának később oktatója is lett. Több hetilapnak is készített riportokat, portrékat, a Magyar Narancs fotóriportere, képszerkesztője. 2012-ben Breast Feeding sorozatával kiérdemelte az International Photography Award zsűrijének honorable mention elismerését. 2011-ben jelent meg fotóalbuma, Árnyékváros címmel.

Sióréti Gábor: Replanning, 2010-2016. (50.000 Ft.)

A kiállítók teljes névsora:A kiállítás megnyitóján Birkás Mona videóját tekinthetjük meg.Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!Szerző: Járfás Eszter, műtárgy.com