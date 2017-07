Hat nyári kiállítás Magyarországon, amelyeket nem érdemes kihagyni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Gilbert & George Bűnbak képek Budapestnek, Ludwig Múzeum, Budapest, 2017. szeptember 24-ig

A kiállítás látogatás nagyszerű nyári program lehet vidéken és Budapesten egyaránt, különösen, hogy ezekben a hónapokban sok más kulturális program, mint például a színházak nem elérhetőek. Érdemes mindig végiggondolni azt is, hogy hogyan lehet egy kiállítás látogatást beleilleszteni a nyaralásba, amikor a strandolás közben kimondottan üdítő lehet egy kis kultúra és változatosság. De persze azoknak sem érdemes elfelejteni a múzeumokat, akik a nagyvárosokban töltik a nyarat, hiszen egy nagyszerű műalkotások közt, légkondicionált múzeumban töltött délután is igazi felfrissülés lehet.Az alábbiakban hat olyan kiállítást mutatunk be, melyek nagyszerű nyári programot jelenthetnek minden művészetkedvelőnek.A világhírű brit művészpáros, Gilbert & George, akik a kiállítás megnyitójára Budapestre is látogattak, új sorozata a nagyvárosi léttel, különösen pedig városuknak, Londonnak a keleti részével foglalkozik. A képeiken pedig élő szoborként mindig felbukkan maga az ötven éve együtt dolgozó művészpáros is.

Kép: Gilbert & George, Ludwig Múzeum

BEST OF DIPLOMA 2017, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2017. augusztus 20-ig

A Best of Diploma kiállítás minden évben a Képzőművészeti Egyetem frissen diplomázott hallgatóinak a legjobb munkáiból válogat. Így ezen a tárlaton egyszerre lehet megtekinteni a legkiválóbb frissen végzett festő, szobrász, grafikus, intermédia és látványtervező szakos hallgatók munkáit.

Kép: Magyar Képzőművészeti Egyetem

Borsos Miklós gyűjteményes kiállítása, Várkert Bazár, 2017. július 14-től 2017. szeptember 24-ig

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány nyári tárlata Borsos Miklósra, a 20. századi magyar képzőművészet egyik fontos alakjára emlékezik. A kiállítás tematikus elrendezésben, legjelentősebb alkotásain keresztül mutatja be Borsos változatos életművét. Bár Borsos sok műfajban alkotott, de szobrászként a legismertebb, mások mellett a Várkertbazártól pár perc sétára lévő "0" kilométerkő szobor is az ő alkotása.

Kép: Borsos Miklós, Várkertbazár

Afganisztán, birodalmak temetője, Centrális Galéria, 2017. szeptember 17-ig

Afganisztán meghódításába már számos birodalomnak beletört a bicskája. A Blinken OSA Archívum Centrális Galériájának idén nyári kiállítása a véres 1980-as éveket, a Szovjetunió "Vietnámjának" is nevezett időszakot mutatja be Magyarországon korábban soha nem látott fotók, tárgyak és filmek segítségével.

Kép: Blinken OSA Archívum

XY - Újgenerációs lengyel-magyar festészet, Modem, Debrecen, 2017. augusztus 20-ig

A Modem kiállítása az 1980-1995 között született Y generációhoz tartozó fiatal lengyel és magyar művészek munkáin keresztül mutatja be azt a korosztályt, amely tagjai "aktív" életüket már a vasfüggöny nélkül élték, élik. A tárlatnak nem titkolt célja az is, hogy újraélessze a szocializmus alatt rendkívül intenzív lengyel-magyar művészeti kommunikációt, elsősorban a pályakezdő művészekre koncentrálva.

Kép: Modem

Levitáció - feLugossy, Bukta, Szirtes, Művészetmalom, Szentendre, 2017. augusztus 6-ig

A Művészetmalom idén nyári kiállításán három kiemelkedő kortárs magyar művész, Bukta Imre, feLugossy László és Szirtes János foglalkozik a szentendrei művészeti hagyományokhoz fűződő viszonyával. Bár mind a hárman kötődnek ehhez az örökséghez, azonban a jelenlegi művészetük már nem ebbe ágyazódik, így részben kívülről is tudnak reflektálni erre és önmagukra. A kiállítás különlegessége, hogy az alkotások jó része erre a tárlatra készült, és hogy egytől egyig helyspecifikus installációk és videómunkák.

Kép: Ferenczy Múzeumi Centrum